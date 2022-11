Hemorrede Tocantins promove homenagens aos doadores de sangue

A Hemorrede Tocantins amanheceu em clima de festa em todo Estado. Para celebrar o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado anualmente no dia 25 de novembro, houve programação especial para homenagear os parceiros e os doadores de sangue.

A data celebrada em Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional contou com homenagens aos doadores de sangue que mais doaram durante o ano de 2022, parceiros, além de café da manhã especial e brindes. Em Augustinópolis a unidade fará a programação especial no sábado 26 de novembro.

Para a superintendente da Hemorrede Tocantins, Heloina Oliveira, a data é uma oportunidade para valorizar os doadores, “os nossos doadores a estrela principal do nosso trabalho, por isso não poderíamos deixar de homenageá-los nesta data tão importante para nós servidores da Hemorrede. É uma oportunidade de demonstramos a nossa gratidão pela parceria que nos ajuda a salvar vidas”, destacou.

Esse compromisso com a causa é um dos motivos para que o vereador de Paraíso do Tocantins, prof. Deley oliveira, seja um parceiro do hemocentro. “Temos um trabalho de conscientização dentro do nosso município, onde envolvemos instituições, empresas e sociedade para promover essa coleta de sangue em Paraíso. Acreditamos que a causa é uma responsabilidade de todos, por isso somos parceiros do hemocentro e oferecemos toda uma estrutura para receber as equipes no nosso município”.

“Sou doador de sangue há mais de 20 anos e na pandemia, quando o Ministério Público Estadual (MPE) e Ministério Público Federal (MPF) começaram, em 2021 a campanha de doação de sangue eu assim como os demais colaboradores abraçamos a campanha que é muito importante tanto para aumentar o número de doações, como em relação ao poder de mobilizar mais pessoas para causa, por exemplo, ano passado eu levei meu filho né de 17 anos para fazer a sua primeira doação e foi um momento muito marcante para mim”, servidor público do MPE, Ruksley Alencar Corrêa.

Para o deputado estadual e doador de sangue, Professor Junior Geo, a doação de sangue é um simples, mas que pode salvar vidas, “eu meus irmãos somos criados com esse sentimento de que estamos aqui para ajudar, e doar sangue é uma ajuda que vale muito para quem recebe e é muito pouco para quem faz. Então eu vejo a necessidade de sermos doadores porque são muitas vidas podem ser salvas com ato que é tão nobre e tão simples ser feito”.

Ajudar a salvar vidas foi o que motivou a estudante do Colégio Militar do Estado do Tocantins – Senador Antônio Luiz Maya, Júlia Larissa Jagnow Falcade, 17 anos, a fazer a sua primeira doação, “comecei a me interessar pelo assunto de doação de sangue e vi que poderia doar com a autorização dos meus pais, mas fui além, levei a ideia para a direção da minha escola e assim nasceu o projeto de incentivo a doação de sangue que está mobilizando toda nossa escola, assim o aluno através de uma gincana tem se mobilizado para doar e incentivar seus familiares a fazer o mesmo”.

Origem do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

O Dia do Doador Voluntário de Sangue foi estabelecido através do Decreto nº 53.988, de 30 de junho de 1964, assinado pelo presidente Castello Branco, definindo o dia 25 de novembro – data do aniversário da fundação da Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue – como a data oficial do doador de sangue no Brasil.

O mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos, a proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, carnaval e outros períodos de feriados prolongados torna esse dia especialmente importante para promover esse ato solidário.