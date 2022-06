Gurupi lota Centro de Convenções para receber a senadora Kátia em plenária do Progressistas

Sob o comando da presidente do diretório estadual, a senadora e pré-candidata à reeleição Kátia, o Progressistas promoveu na noite dessa quarta-feira, 22, uma grande plenária, lotando o auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha, em Gurupi. Líderes políticos e representantes dos mais diversos setores da sociedade atenderam ao convite e lotaram o espaço para apresentar os anseios do município e do sul do Estado e para ouvir os projetos do partido para o Tocantins.

Falando aos moradores da região onde iniciou sua carreira política, Kátia relembrou a trajetória que percorreu desde sua chegada, há 35 anos, com a responsabilidade de cuidar de uma fazenda “sem saber diferenciar um boi de uma vaca”, até se tornar ministra da Agricultura do Brasil. “Não é uma história pessoal, é uma história de superação, de fé, de obstinação”, contou.

A senadora também lembrou seu empenho em Brasília para angariar recursos a fim de promover o desenvolvimento do Tocantins. “Nos últimos anos foram quase R$ 1 bilhão, sem contar os recursos das emendas da bancada federal, com muito esforço, com muita luta e, acima de tudo, conquistando prestígio. Eu trabalho, me dedico, me esforço para debater as matérias, para ser importante nas decisões, porque não quero que me tratem diferente na hora de trazer os recursos para o Tocantins”, enfatizou. Ainda conforme pontuou, para a região sul, ela destinou mais de R$ 90 milhões, dos quais mais de R$ 50 milhões foram para o município de Gurupi.

Representação política

A senadora voltou a defender que a região sul tenha seus representantes na Assembleia Legislativa e Câmara Federal. “Nós não podemos abrir mão de eleger os nossos, pessoas daqui, que vão brigar pela região em Brasília e na hora de dividir o bolo do orçamento do Estado”, frisou, se dirigindo à mesa e apresentando os pré-candidatos presentes na plenária.

Na oportunidade, apresentaram suas pré-candidaturas a deputado federal André Caixeta, Eliana Castro e Ronison Parente; e a deputado estadual Ivanilson Marinho, Eduardo Fortes e Dr. Maurício. A senadora lembrou aos gurupienses que o fato de os pré-candidatos da região não serem pessoas mandatárias atualmente não pode ser empecilho para acreditarem na vitória. “Se isso fosse verdade, eu não estaria aqui”, disse, resgatando o início de sua carreira e eleição à Câmara Federal.

Além dos pré-candidatos, participaram da plenária o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e prefeito de Talismã, Diogo Borges; o prefeito de Cariri, Júlio Marajó, os vereadores de Gurupi Zezinho da Lafiche, Marilis, Colemar da Saborelle e Paulo César, dentre outros líderes políticos.

Medicina Veterinária em Gurupi

Durante reunião com a direção do campus e representantes do corpo docente da Universidade Federal do Tocantins (UFT), a senadora firmou compromisso de destinar mais de R$ 2 milhões para implantação do curso de Medicina Veterinária em Gurupi.

“Os nossos jovens querem o curso de veterinária e a senadora vai bancar. O total do projeto, em quatro anos, é R$ 9 milhões. O que são R$ 9 milhões para termos os nossos jovens formados aqui, do nosso sul e de todo o Tocantins? Nós teremos prazer e alegria em fazer isso”, assegurou.