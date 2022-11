Gurupi 64 Anos – Peça teatral ‘Tem um rio na Biblioteca’ marca programação do aniversário da cidade

Por Karla Paz – Secom Gurupi

Com uma extensa programação em torno do aniversário de 64 anos da Capital da Amizade, a Prefeitura de Gurupi proporcionou na noite desta terça-feira, 08, um momento de muita descontração e aprendizado. Alunos de teatro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Casa de Cultura da UnirG tiveram a oportunidade de assistir à peça ‘Tem um rio na Biblioteca’, encenada por atores do estado de São Paulo e com enredo voltado para Educação Ambiental.

“Para mim, que sou aluno de teatro, foi um ótimo momento para adquirir mais conhecimento. Para ver como artistas de outras regiões atribuem o teatro, com certeza vai melhorar minha forma de encenar”, disse Thierry Miranda Vilanova, estudante da equipe de teatro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Serão dois dias de espetáculo, sendo que nesta noite foi aberta para apreciação artística para nossos alunos e artistas. A possibilidade de apreciar criticamente o trabalho de artistas de outros estados, sempre vai proporcionar aos nossos alunos uma ampliação de seu olhar, porque eles vão conseguir ter uma leitura mais panorâmica”, explicou o professor Audimar Dionísio, Coordenador pedagógico de oficinas culturais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A peça foi trazida para cidade por meio de uma parceria entre Prefeitura de Gurupi e BRK Ambiental e é dirigida e encenada pela Cia de teatro Cid Chagas, com texto original de Evanildo Fernando.

“Nosso espetáculo é dirigido a todas as idades, mas com foco nas crianças. Ele fala sobre meio ambiente, a importância de reciclar. Fala sobre água, saneamento básico. E ele conta a história de dois alunos jovens e de um professor que tem um trabalho para realizar, mas aí entra a poluição que suja toda cidade, todos os rios; e estes alunos então começam a lutar contra essa poluição. Onde a moral da história é não polua os rios, recicle e cuide da natureza sempre”, frisou Mário Irikura, diretor do espetáculo.

Nova apresentação

Nesta quarta-feira, 09, tem mais! A partir das 18h30 o espetáculo volta a ser encenado no Centro Cultural Mauro Cunha, e será aberto ao público, com entrada franca.