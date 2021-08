Governo do Tocantins incentiva amamentação e doação de leite materno durante Agosto Dourado

O leite materno é um alimento primordial para o desenvolvimento das crianças, sendo responsável pela redução da mortalidade infantil, pois possui todos os nutrientes para alimentação dos bebês. O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), incentiva a amamentação, e durante a Campanha “Agosto Dourado”, irá fomentar a doação de leite humano e o aleitamento materno.

Segundo a coordenadora do Banco de Leite do Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR), Walkiria Pinheiro, a conscientização sobre a importância da Amamentação e da doação de leite é o principal objetivo da campanha “o Agosto Dourado é o mês dedicado à promoção e incentivo ao aleitamento materno, e nós mostrarmos para a sociedade a importância que tem a amamentação para saúde da mãe, do bebê, da família, da sociedade e para o meio ambiente”.

A servidora reforça que além da conscientizar sobre a amamentação, a campanha busca incentivar a doação de leite materno. “Buscamos informar aquelas mães que amamentam e percebem que sobra um pouco de leite, que esta sobra pode ser doada e, através da doação, a gente consegue salvar muitas crianças internadas em UTIs neonatais. Diariamente, mais de 40 bebês precisam de leite”. A coordenadora completa que “o leite não é só um alimento, mas um suplemento imunológico essencial para os bebês internados se recuperarem”, explica.

Programação

Devido à pandemia da Covid-19, a programação do “Agosto Dourado” será feita por meio das redes sociais, com informativos e lives. Até o momento, está confirmada a abertura da Campanha, na próxima terça-feira, 03, no HMDR, com a participação de mães de bebês internados, a ação será pequena, com limite de participantes.

Agosto Dourado

A Campanha foi criada em 2017, por meio da lei federal nº 13.435/2017, e tem o intuito intensificar ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM)

Paralelamente à Campanha “Agosto Dourado”, é realizada a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que foi criada pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno, sendo realizada na primeira semana de agosto, entre 1º a sete de agosto. A SMAM também tem o objetivo de incentivar a doação de leite humano e a amamentação.

A coordenadora do Banco de Leite do Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR), Walkiria Pinheiro, explica que a “o tema deste ano da semana é “Amamentar é responsabilidade de todos”, ou seja, a amamentação, não é só responsabilidade apenas da mãe, mas de toda sociedade. E a gente precisa trabalhar nesta causa, para que tenhamos adultos mais saudáveis”, afirma.

Requisitos para doação de leite e local para doar

Toda mulher que amamenta, possui produção de leite excedente e tem boa saúde, pode ser doadora. De janeiro a junho de 2021, 1.278 mulheres doaram leite e 1.150 recém-nascidos receberam o alimento.

As mães interessadas em realizar a doação de leite devem procurar uma das unidades da Rede Estadual de Banco de Leite do Tocantins, que é composta por três bancos: Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR), em Palmas, telefone 0800-646-8283; Hospital Dom Orione, em Araguaína, contato (63)98403-7458 e Hospital Regional de Gurupi (HRG), pelo telefone 3315-0258.

A Rede também dispõe de dois pontos de coletas de leite, um no Hospital Materno Infantil Tia Dedé, em Porto Nacional, com o telefone para contato (63) 3363-8301 e outro no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins, números para contato (63) 3904-1232/1224.