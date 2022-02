Governo do Tocantins faz alerta para o aumento expressivo no número de casos, óbitos e internações por covid-19

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) deixam gestores em alerta para a contaminação pela covid-19. Relatórios divulgados pelo Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde), nessa quinta-feira, 3, mostram que após meses em queda e estabilidade nos números de casos, óbitos e internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o Estado voltou a registrar aumento em todos os quesitos avaliados.

Segundo as tabelas, em janeiro de 2022, o Estado registrou 36.058 novos casos da covid-19, o que corresponde a 811% de aumento em relação aos 3.959 confirmados em dezembro de 2021. No que tange aos óbitos, foram 46 em janeiro de 2022, 39% a mais que os 33 ocorridos em dezembro de 2021.

Outro dado preocupante para as áreas técnicas são as internações em UTI, que subiram 316% se comparado as 212 de janeiro de 2022 com as 51 internações de dezembro de 2021. “Acreditamos que seja um reflexo das festividades de final de ano e do advento da nova variante ômicron, que já está em contaminação comunitária no Estado. Por isso, mais uma vez pedimos à população o zelo com os cuidados pessoais básicos como utilização de máscara e álcool em gel, a não aglomeração e, por fim, a vacinação de todos”, afirma o titular da SES-TO, Afonso Piva.

As estatísticas apontam ainda as faixas etárias mais atingidas nas três áreas analisadas. As pessoas de 30 a 39 anos correspondem ao maior número de casos; as de 70 a 79 as que mais vão a óbitos e ocupam as UTIs. “Percebemos que a população mais jovem, ativa é quem faz o vírus circular e como consequência está contaminando seus idosos que, lamentavelmente, não resistem ao vírus”, pontua o técnico da área de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que atua no Integra Saúde, Ullannes Passos Rios.