Governo do Tocantins encaminha colchões e medicamentos a desabrigados pelas enchentes em São Miguel do Tocantins

Por determinação do governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), encaminhou, no início da noite desta terça-feira, 4, colchões e medicamentos aos desabrigados do município de São Miguel do Tocantins, na região do Bico do Papagaio.

A medida foi anunciada durante reunião realizada nesta terça-feira, no Palácio Araguaia, com os representantes dos órgãos que compõem a Força-tarefa instituída pelo Decreto n° 6.382, no último dia 29 de dezembro. A reunião foi presidida pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Carlos Eduardo Farias, que também é coordenador Estadual de Defesa Civil e da Força-tarefa, que tem como objetivo de levar suporte, apoiar e socorrer vítimas das inundações que estão ocorrendo em vários municípios do Estado. Ao todo, 35 cidades estão sendo monitoradas pela Defesa Civil do Estado do Tocantins.

A fim de amenizar o sofrimento dos afetados pelas enchentes neste período chuvoso, o Governador também anunciou o envio de cestas básicas e água potável aos desabrigados, que chegam a 340 em todo o Estado.

Para o governador Wanderlei Barbosa, o sofrimento que viu de perto ao conversar com as pessoas desabrigadas é algo que ninguém deveria jamais sentir. “Não quero ver nenhum tocantinense passando por dificuldades neste momento. O que o Governo Tocantins puder fazer, nós vamos fazer. Este sofrimento é desumano. Vamos fazer o possível para ajudar todos os afetados por estas enchentes. Tomaremos todas as medidas necessárias”, afirmou o Governador.

Conforme ressaltou o secretário de Saúde, Afonso Piva, a preocupação do governador Wanderlei Barbosa é atender a estas famílias afetadas o mais rápido possível. “A van com os insumos e medicamentos já está a caminho de São Miguel e vamos começar a atender as famílias necessitadas de ajuda neste momento difícil que muitas estão passando”, sustentou o gestor.

Força-tarefa

A Força-tarefa é coordenada pelo Corpo de Bombeiros e tem como integrantes, as Secretarias de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), da Governadoria (Segov), da Saúde (SES), do Planejamento e Orçamento (Seplan), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Agência de Fomento do Estado do Tocantins (Fomento) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins).