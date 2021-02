Governo do Tocantins assina termo de cooperação com a Faciet para implementação do Programa Integrar para Desenvolver

Com o objetivo de estreitar laços e fortalecer as relações com os mais diversos setores produtivos do Estado, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), realizou o 1° Encontro com o Associativismo Comercial e Industrial do Tocantins. O evento ocorreu no auditório do Palácio Araguaia, nessa terça-feira, 9, com a presença do governador Mauro Carlesse, e contou com a parceria da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Tocantins (Faciet).

O governador Mauro Carlesse ressaltou a importância desses espaços de diálogo, em especial com os empresários, para entender as demandas dos setores produtivos e assim poder contribuir de forma positiva para a busca de uma solução. “Uma das maiores premissas da minha gestão é garantir emprego e renda para toda a população tocantinense e acreditamos que o caminho certo para essa realização é a parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Neste momento de retomada, estabelecer esses contatos e entender as necessidades de cada setor é fundamental para atingir esse fim”, concluiu.

Para o presidente da Faciet, Fabiano do Vale, a iniciativa para a abertura desse espaço de diálogo vem ao encontro dos anseios de todos os líderes de Associações do Estado e com foco na colaboração mútua entre essas categorias e o Governo. “Ocupar espaços e crescer, esses são nossos principais pontos de partida, todos temos algo em comum e o que nos une é o Tocantins. Queremos o desenvolvimento sustentável desse Estado e essa é apenas a primeira de muitas edições de um evento que veio para fortalecer ainda mais essa parecia que tem gerado tantos frutos”, apontou.

De acordo com o titular da Sics, Tom Lyra, o futuro da sociedade está na união de todas as associações, que caminham lado a lado para a construção de um amanhã mais justo e igualitário para todos. “Esta gestão não tem medido esforços para fortalecer o associativismo e descentralizar o desenvolvimento econômico, fazendo com que o Tocantins seja uma terra forte, com geração de emprego e renda em todos os municípios. Este evento reitera o caráter municipalista da gestão Mauro Carlesse. Nosso desejo é fazer com que o Tocantins cresça como um todo”, afirmou.

Termo de Cooperação

Para formalizar essa parceria, o Governo do Tocantins, por meio da Sics, assinou um termo de cooperação com a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Tocantins para a implementação do Programa Integrar para Desenvolver.

O objetivo é estruturar as operações das associações comerciais e empresariais, com foco em fortalecer a rede empresarial, disseminar a cultura do associativismo e do cooperativismo e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.