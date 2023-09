Governo do Estado realiza abertura oficial das comemorações dos 35 anos do Tocantins no Congresso Nacional

O Salão Negro do Congresso Nacional, principal espaço de eventos do Senado e da Câmara dos Deputados, receberá entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro a exposição 35 anos do Tocantins, que ilustrará a trajetória de criação e de consolidação do estado. Nesta terça-feira, 26, o governador Wanderlei Barbosa, realizou a abertura oficial da exposição, com a presença de secretários de Estado, parlamentares federais e outros convidados.

A exposição está sendo realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília (Serb) e da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), sob a coordenação da Casa Civil, que está conduzindo a programação geral de comemoração dos 35 anos do Tocantins. O projeto foi desenvolvido em parceria com a senadora, Professora Dorinha.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que o Estado mais jovem do Brasil, já tornou-se um estado maduro. “Há 35 anos, o Congresso Nacional oficializou, na Constituição de 1988, a conquista resultante de décadas de lutas pela criação do Tocantins. Hoje, nessa mesma casa, mostramos que o propósito dessa luta foi alcançado, pois o Estado cresceu, se desenvolveu e tornou-se indispensável para o país. O Tocantins é um estado maduro e, nesta gestão, estamos demonstrando essa maturidade como um gestor responsável, transparente e em constante busca pela inovação. O Estado que os tocantinenses merecem”, destacou.

O secretário de representação em Brasília, Carlos Manzini, em seu pronunciamento na abertura destacou que essa maturidade também tem sido expressada na relação com a bancada. “O governador Wanderlei Barbosa, hoje, trabalha com um alto índice de unidade entre os parlamentares federais na construção dos resultados. Um cenário de maturidade política, respeito ao trabalho dos parlamentares e foco nos tocantinenses acima de tudo”, afirmou. “Uma gestão que, certamente, já tem um papel de destaque na história do Tocantins”, destacou.

A exposição traz painéis com imagens históricas garimpadas em acervos pessoais e pouco divulgadas de momentos, que ilustram períodos importantes da criação do Tocantins. A história também está presente no painel que reproduz o mosaico lapidado na recepção do Palácio Araguaia, que conta todos os grandes acontecimentos do movimento separatista. O momento atual é representado em imagens sobre cultura, turismo, indústria, comércio, agronegócio, mineração e meio ambiente.

O secretário de Estado da Cultura, Tião Pinheiro, destacou que a exposição relembra e reforça os grandes nomes que levaram à criação do Tocantins. “Essa exposição é um resumo muito interessante sobre essa longa e linda história do Tocantins. A equipe conseguiu apresentar todas aquelas que ajudaram a escrever as páginas na história do Tocantins. O Congresso Nacional, que é a casa do povo, foi o melhor lugar para que as pessoas pudessem conhecer e reverenciar a história do nosso Tocantins”, afirmou.

Um dos grandes destaques é o espaço interativo, onde painéis de LED no piso simulam um dos maiores atrativos turísticos do Tocantins, o fervedouro. Toda a exposição foi pensada para que visitantes, de forma objetiva, possam conhecer o mais jovem estado do país, compreendendo sua história, sua beleza, sua cultura e como hoje está consolidado como uma região altamente relevante para o contexto socioeconômico do Brasil.

A vereadora de Gurupi, Debora Ribeiro, participou da abertura da exposição e enfatizou a importância de manter viva a história do Tocantins. “É um momento marcante para o Estado e essa exposição é, sem dúvida, muito importante para nós. É uma forma de valorizar o Tocantins e ainda torná-lo conhecido por cidadãos de todo o nosso país que frequentam o Congresso Nacional, todos os dias”, finalizou.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate