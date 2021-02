Governo apresenta investimento de R$ 500 milhões; Dentre as obras prioritárias está a nova Ponte de Porto Nacional 

O balanço de investimentos em infraestrutura logística realizados pelo Governo do Tocantins foi apresentado, aos produtores rurais, durante a programação da abertura oficial da colheita de grãos da safra 2020/2021. O evento ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 8, na Fazenda Nossa Senhora do Carmo, em Porto Nacional. A apresentação foi feita pela secretária de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação e presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Juliana Passarin, em um encontro entre membros do Governo e produtores.

De acordo com a secretária, o Governo do Tocantins está investindo na melhoria da malha viária do Estado com o objetivo de melhorar o escoamento da produção local. “Além da manutenção das estradas, estamos reconstruindo rodovias, investindo em infraestrutura e retomando obras importantes para o desenvolvimento logístico”, frisou.

A gestora destacou que o investimento é de mais de R$ 500 milhões. “Dentre essas obras, temos a construção da nova ponte de Porto Nacional; da ponte sobre o Rio Manoel Alves, entre Santa Rosa e São Valério; a manutenção e a pavimentação de estradas do Jalapão; a restauração de 285 km de rodovias no sudeste; a construção da rodovia TO-141, na divisa com o estado de Goiás; a manutenção periódica das rodovias dentre outras obras”, ressaltou Juliana Passarin.

A reconstrução e posterior duplicação da TO-080, no trecho entre Palmas e Paraíso, também foram pontos destacados pela secretária. Segundo ela, a obra irá facilitar o acesso dos produtores ao terminal de carga da ferrovia, em Luzimangues. “É importante frisar que esse trecho terá pavimento totalmente adaptado para o tráfego de carga”, afirmou a gestora.

Juliana Passarin destacou os esforços do Governo para garantir a trafegabilidade das vias. “São quase 6 mil km de estradas pavimentadas e 7 mil km de não pavimentadas, grande parte não foi preparada para o tráfego de carga e agora sofre com o desgaste, porém as equipes técnicas têm trabalhado diariamente na melhoria do sistema”, pontuou a gestora.

A secretária destacou o interesse do Governo em estruturar a malha viária do Estado. “O Governo está trabalhando para gerar oportunidades para a população e sabemos que a geração de emprego está diretamente ligada ao fortalecimento do setor produtivo, por isso estamos atuando para melhorar as rodovias, garantindo a trafegabilidade e facilitando o escoamento da produção”, finalizou.