Governador Wanderlei mostra força com carreata e comício gigantes em Palmeiropolis

Por Assessoria

Na região sul do Tocantins, em Palmeirópolis, o Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) mostrou força política nesta segunda-feira, 26, reta final da eleição, fazendo uma carreata com vários quilômetros de carros enfileirados e um comício que reuniu milhares de pessoas.

Junto com Professora Dorinha (UB), candidata ao Senado, e Laurez Moreira (PDT), candidato à vice-governador, Wanderlei destacou que faz uma Gestão com foco na melhoria de vida das pessoas. “Desde que assumi o Governo, há dez meses, já vim várias vezes a Palmeirópolis e agora não poderia ser diferente, não poderia deixar de participar dessa carreata histórica, de apresentar nossas propostas, dar esse abraço em vocês, e de tirar essas fotos para que pudessem postar em suas redes sociais. Eu sou um homem público e quem é público tem que gostar do seu povo”, afirmou.

O ex-prefeito de Palmeirópolis e atual secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, também manifestou seu apoio a Wanderlei. “Tenho a certeza que nosso município vai dar uma vitória histórica ao nosso Governador, porque ele tem tido um olhar especial pela região sul do nosso estado”, frisou.

O povo quer Wanderlei

Morador de Palmeirópolis, Jeová Barbosa, participou da carreata e do comício e afirmou que acompanha a carreira política de Wanderlei há muitos anos. “Conheço o Governador deste Palmas, e ele sempre foi assim, um homem humilde, do povo, que gosta de ouvir as pessoas. Por onde a gente passa, vê que o povo já decidiu por ele e que ele vai ganhar no primeiro turno”, destacou.

De Conceição do Tocantins, Tony Tolentino de Souza, veio até Palmeirópolis participar da carreata e do comício. “Wanderlei é filho do Tocantins, está mostrando a todos que merece a chance que teve. É uma pessoa que tem muito o que apresentar para a gente nos próximos quatro anos, por isso vir aqui prestigiar ele”, concluiu.