Governador Wanderlei Barbosa recebe título de Doutor Honoris Causa por serviços prestados em prol da educação e desenvolvimento da ciência no Tocantins

O governador Wanderlei Barbosa recebeu nesta terça-feira, 18, o título de Doutor Honoris Causa concedido pelo Centro Universitário Unitop. A certificação é a mais alta honraria dispensada por instituições de ensino superior a personalidades públicas por relevantes serviços prestados à sociedade. Wanderlei Barbosa recebeu o título das mãos de seu pai, o primeiro prefeito de Palmas, Fenelon Barbosa, em cerimônia conduzida pelo secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Júlio Edstron.

No discurso de agradecimento, o Governador se disse honrado pelo reconhecimento. “Ao longo da minha trajetória política atuei em diversas frentes que me proporcionaram, na prática, a experiência e conhecimento para falar de igual para igual com mestres e doutores, como é o caso do meu secretariado. Quero continuar melhorando a educação no Tocantins, assim como a saúde, e todos os setores imprescindíveis aos cidadãos tocantinenses. Me honra, sobremaneira, receber tão grandiosa honraria”, agradeceu.

A indicação de Wanderlei Barbosa foi aprovada pelo Conselho Superior da Universidade em reunião realizada no início deste ano.

O reitor do Unitop, Muniz Araújo Pereira, ressaltou que o Governador foi reconhecido por sua relevante atuação em prol da educação, ciência e tecnologia no Tocantins. “O senhor trilhou todas as etapas para conhecer as necessidades do povo tocantinense, desde vereador à sua progressão natural como deputado. Desde que assumiu o Governo, temos visto o seu empenho em prol da educação, dos povos indígenas e tradicionais do Estado, a valorização dos servidores. E é por isso que o senhor recebe esse título, por ser um grande estadista”, destacou.

Com mais de 30 anos de vida pública, Wanderlei Barbosa iniciou a carreira na política em 1989, quando foi eleito vereador pelo município de Porto Nacional; em 1996, foi eleito vereador na capital, sendo reeleito mais três vezes. Foi presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Palmas por duas vezes, nos biênios 2003/2004 e 2009/2010. Ainda em 2010 saiu vencedor nas urnas como deputado estadual, sendo reeleito em 2014. No ano de 2018 Wanderlei Barbosa se tornou vice-governador do Estado e, finalmente, em 2022, foi eleito governador com mais de 481 mil votos.

Aos 83 anos, Fenelon Barbosa fez questão de acompanhar toda a cerimônia e se declarou orgulhoso pelo filho. “Me sinto muito honrado e feliz por ele. É uma alegria e orgulho muito grande para mim, uma benção de Deus”, disse.

Diferentemente de um título acadêmico, a certificação de Doutor Honoris Causa é concedida a personalidades eminentes, nacionais ou estrangeiras, que tenham se destacado singularmente por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade.

O título também foi concedido ao ex-governador do Tocantins, e atual deputado federal, Carlos Gaguim. O Conselho Superior do Unitop também aprovou o nome do ex-governador Siqueira Campos, que receberá a honraria em data ainda a ser definida.