Governador Wanderlei Barbosa inaugura obras de revitalização asfáltica com investimento de R$ 2 milhões em Guaraí

O governador Wanderlei Barbosa inaugurou nesta segunda-feira, 10, o recapeamento asfáltico da Avenida Fortaleza, em Guaraí, realizado por meio de convênio entre Governo do Tocantins e Prefeitura Municipal. A inauguração fez parte da programação das comemorações dos 53 anos de emancipação política do município. Ao todo, foram 25.400 metros de asfalto revitalizados com Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ).

A revitalização demandou um investimento de R$ 2 milhões, recurso oriundo do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego do Governo do Tocantins. O Governador afirmou que essas parcerias dão certo, porque permitem que os gestores priorizem obras demandadas pela população das cidades, gerando emprego e fortalecendo a economia dos municípios e do Estado. “Essa parceria tem dado certo e é isso que queremos em todo o Tocantins. Somos parceiros de Guaraí e nosso objetivo é trabalhar de maneira simples para atender a população”, ressaltou Wanderlei Barbosa.

Na oportunidade, o Governador ressaltou a importância de Guaraí no cenário econômico do Estado e a importância das obras entregues. “No momento de comemoração dos 53 anos de emancipação deste importante município, quero desejar sucesso à prefeita Fátima Coelho e que Deus abençoe cada cidadão guaraiense”, completou.

A prefeita Fátima Coelho disse que o sentimento era de felicidade por inaugurar obras no aniversário da cidade, com a presença do governador Wanderlei Barbosa. “Muito feliz por poder inaugurar essas obras ao lado do governador Wanderlei Barbosa e pela certeza de poder estabelecer novas parcerias”, declarou.

O vice-governador Laurez Moreira destacou que Guaraí é um município estratégico, com localização privilegiada e que as inaugurações são importantes para a qualidade de vida da comunidade. “É isso o que o Governador Wanderlei Barbosa tem feito. Além de cuidar daquilo que é obrigação do Estado, também tem feito parcerias com os municípios para realizar obras”, salientou Laurez Moreira.

Corpo de Bombeiros

O governador Wanderlei Barbosa também assinou, juntamente com a prefeita Fátima Coelho, a Ordem de Serviço para construção da sede do Corpo de Bombeiros de Guaraí. A obra está orçada em R$ 1,5 milhão e será construída com recursos do município.

“Nós temos esse compromisso com Guaraí e com a prefeita Fátima Coelho. O Corpo de Bombeiros é mais uma obra do Estado que será implantada aqui, mas é em parceria. A prefeita vai fazer o prédio e nós vamos colocar todo o aparelhamento para funcionar e dar suporte para Guaraí e região”, explicou o Governador.

Obras

Além da revitalização da Avenida de Fortaleza, o Governador participou ainda da inauguração da ponte sobre o Rio Tranqueiras, que liga os setores Novo Horizonte e Piassava. A obra foi realizada com recursos do governo federal, mas conta com a parceria do Governo do Tocantins para a construção do aterro. Wanderlei Barbosa também participou da inauguração da Quadra Poliesportiva Municipal Ronário Amâncio.

Guaraí

O município de Guaraí conta com 26 mil habitantes e tem na produção de grãos e de bovinos os principais pilares da economia. A cidade também conta com mais de 15 empresas de médio e grande porte, além de multinacionais que atuam no ramo do agronegócio, com vendas de máquinas, equipamentos e insumos. O município é considerado o maior produtor individual de melancia por gotejamento do Brasil, além da força gerada pelos hortifrútis dos pequenos produtores rurais da agricultura familiar.