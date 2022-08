Governador Wanderlei Barbosa é recebido com festa por mais 4.000 pessoas em Araguaína

Por Assessoria Com grande buzinaço, o governador e candidato à reeleição Wanderlei Baborsa (Republicanos), e o seu candidato a vice, Laurez Moreira (PDT), foram recepcionados por centenas de mototaxistas, em Araguaína, onde iniciaram agenda de campanha na noite desta quinta-feira, 18. Além da reunião com os profissionais, eles também participaram da festa de lançamento da candidatura a deputado federal de Alexandre Guimarães (Republicanos), que contou com a presença de mais de 4.000 pessoas.

“Fizemos uma agenda positiva e política aqui em Araguaína, já como parte da nossa campanha. Ao lado de companheiros e companheiras, tivemos dois momentos importantes, um acompanhado da deputada Valderez Castelo Branco e do nosso amigo Lázaro Botelho, com a categoria organizada dos mototaxistas, com a qual dialogamos sobre as demandas deles. Depois fomos para o lançamento da candidatura de Alexandre Guimarães. Foi uma grande festa, que reuniu líderes de todas as regiões do Estado”, avaliou o governador Wanderlei.

Junto com os mototaxistas

Em reunião com membros da Cooperativa dos Mototaxistas de Araguaína, que representa 495 profissionais da área, Wanderlei e Laurez estiveram ao lado de Valderez Castelo Branco (deputada estadual e candidata à reeleição) e Lázaro Botelho (candidato a deputado federal) e receberam um ofício com demandas da categoria.

O presidente da Cooperativa dos Mototaxistas de Araguaína, Deusivan Alves, afirmou que acredita que Wanderlei é um Governador com sensibilidade para atender aos anseios que foram colocados. “Hoje é um dia muito especial e marcante para a gente. Estamos muito felizes de receber o nosso governador aqui na cooperativa pela primeira vez. Nós estamos depositando a nossa confiança nele, sabemos que vai fazer um trabalho ainda maior nesse novo mandato”, afirmou.

Entre as demandas da categoria está a disponibilidade de linhas de crédito, via Agência de Fomento, com maiores recursos e menores juros para renovação da frota.

Evento com mais de 4 mil pessoas

Mais de quatro mil pessoas da cidade de Araguaína e região receberam Wanderlei Barbosa durante a festa de lançamento da candidatura a deputado federal de Alexandre Guimarães (Republicanos). Também compareceram os deputados estaduais Valdemar Júnior, Olyntho Neto, e Elenil Penha.

O anfitrião do evento reiterou seu apoio à campanha de Wanderlei e Laurez. “Eu digo por onde passo que sou 10. Estamos juntos e fortes nesta jornada meu governador”, afirmou Alexandre.