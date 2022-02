Geração de energia: Presidente Jair Bolsonaro dá posse ao novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional

Texto: Redação | Planalto

23/02/2022 – Publicado às 09:25

Presidente da República, Jair Bolsonaro, deu posse, nesta terça-feira (22/02), ao novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, em cerimônia em Brasília. O almirante Anatalicio Risden Junior passa a comandar a Itaipu, um projeto conjunto entre Brasil e Paraguai subordinado aos governos federais dos dois países.

O Presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da Itaipu Binacional e afirmou que a usina é um exemplo de geração de energia para o mundo. Ele lembrou que, além da geração de energia elétrica, a usina também investe em obras de infraestrutura para contribuir com o desenvolvimento regional.

“Itaipu também gera obras na região. Além da segunda ponte com o Paraguai, temos a terceira na região de Porto Murtinho que vai fazer nossa ligação transoceânica”, disse. E completou: “até pouco tempo, os pousos internacionais iam para outro país vizinho, a Argentina. Com a extensão da pista [do aeroporto] patrocinada por Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu pode também receber voos internacionais”.

O almirante Anatalicio Risden Junior, novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, vai comandar a usina que está localizada no rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e é responsável pela produção de cerca de 8% da energia consumida pelos brasileiros e 86% da consumida pelos paraguaios. O almirante ocupava anteriormente o cargo de diretor financeiro executivo da usina. Ele substitui o general João Francisco Ferreira, que pediu exoneração do cargo.

“Nosso almirante Risden, que era um dos diretores e fez um bom trabalho, agora foi reconhecido para dar prosseguimento às boas administrações”, disse o Presidente Jair Bolsonaro. “Sabemos da enorme responsabilidade que tem pela frente, mas sabemos do seu potencial também para levar adiante essa missão de administrar, em parceria com o Paraguai, nossa Itaipu Binacional, tão importante para nós e um exemplo para o mundo de geração de energia”, acrescentou.

Destaque na geração de energia limpa e investimento em obras

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW (megawatt) de potência instalada, Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido 2,8 bilhões de MWh (megawatt/hora) desde 1984, ano em que iniciou as operações. Em 2021, bateu seu terceiro recorde consecutivo de produtividade. A marca de 1,098 MW produzido a cada metro cúbico por segundo de água foi a melhor em 37 anos de operação.

Além da produção de energia, nos últimos anos, sob orientação do Presidente Jair Bolsonaro, a diretoria brasileira da Itaipu tem realizado aportes financeiros com foco no desenvolvimento econômico e social da região. Foi estabelecido o financiamento de uma série de obras fundamentais para o desenvolvimento regional, antigos anseios da comunidade da região trinacional e do Oeste do Paraná.

O aporte de investimentos do lado brasileiro soma mais de R$ 2,5 bilhões, sendo R$ 1 bilhão nas obras de modernização do sistema de Corrente Contínua de Alta Tensão de Furnas e R$ 1,5 bilhão em infraestrutura. A criação de empregos ultrapassa os 2,5 mil postos de trabalho, de acordo com dados da Itaipu Binacional.

As obras ocorrem em Foz do Iguaçu e região, dentro da área de abrangência da Itaipu, compreendida por 55 municípios paranaenses e um sul-mato-grossense. Um destaque é a construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, iniciada em agosto de 2019, e suas vias de acesso. A estrutura conectará Foz do Iguaçu, no Brasil, ao município de Hernandárias, no Paraguai. As obras estão com mais de 76% da construção concluída. O investimento no projeto é de R$ 323 milhões.

Em paralelo, está sendo construída a Perimetral Leste, uma rodovia de 15 quilômetros de extensão e que fará a conexão da Ponte da Integração e a nova aduana argentina às rodovias BR-469 e BR-277.

Outra obra que beneficia a região é a modernização e ampliação da pista do Aeroporto Internacional das Cataratas/Foz do Iguaçu, iniciada em agosto de 2019 e concluída em abril de 2021. O investimento foi de R$ 53,9 milhões, sendo 80% do valor repassado pela Itaipu e os outros 20% pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero.

A hidrelétrica tem ainda cuidados reconhecidos na preservação ambiental. Em 2019, os mais de 100 mil hectares de áreas protegidas do lado brasileiro da Itaipu foram reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o maior status de proteção ambiental global.