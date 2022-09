General da 3ª Brigada de Infantaria faz visita técnica ao comando-geral do CBMTO

Por Secom

O Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins recebeu a visita técnica do general Marcus Augusto da Silva Néto, comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, com sede em Cristalina – GO. É a segunda vez, este ano, que o oficial vem à sede da corporação, em Palmas.

A passagem do general Silva Néto durou cerca de uma hora, tempo em que ele conheceu as diversas ações do CBMTO, além de estreitar os laços com os oficiais da corporação.

Em sua passagem pelo QCG do CBMTO, o general Silva Néto esteve acompanhado do coronel Zimmermann, Chefe do Estado-Maior da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, do tenente-coronel Grigol, representante do Comando Militar do Planalto, e também do coronel Adenir, comandante-geral do 22º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, em Palmas.

A comitiva foi recebida pelo coronel Carlos Eduardo Farias, comandante-geral do CBMTO, pelo coronel Peterson Queiróz de Ornelas, Chefe do Estado-Maior do CBMTO, e por demais tenentes-coronéis que chefiam diversas sessões no Quartel e que integram o Conselho do CBM.