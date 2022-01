Força-tarefa dará suporte às vítimas das enchentes no Tocantins

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, determinou a criação de uma força-tarefa com o propósito de monitorar e estabelecer estratégias de enfrentamento aos impactos sociais e econômicos ocasionados pelas chuvas torrenciais e cheias fluviais em áreas rurais e urbanas de municípios tocantinenses. O Decreto n° 6.382, que instituiu a força-tarefa, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quarta-feira, 29.

Como parte das ações da força-tarefa, na manhã desta quinta-feira, 30, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO) colocou em execução a operação denominada Enchente, que tem como objetivos levar suporte e apoiar e socorrer vítimas das inundações que estão ocorrendo em vários municípios do Estado. Quatro equipes de bombeiros serão destinadas aos municípios da região do Bico do Papagaio, por um período de 5 dias, para reforçar os trabalhos das equipes que já operam nesses municípios.

Os boletins meteorológicos preveem chuvas intensas, acima da média, no final desta semana. Essa é a razão pela qual o Corpo de Bombeiros Militar está em alerta e por meio da Defesa Civil Estadual, monitora, em tempo real, a situação dos municípios atingidos.

As defesas civis municipais estão sendo informadas e acompanham o andamento da situação no seu respectivo território, bem como atuam de forma isolada ou em parceria com equipes do CBMTO.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) recomenda aos prefeitos municipais que, ao avaliarem seu município como em situação de emergência, devem entrar em contato com a Cepdec antes da decretação, para que possam receber assessoramento quanto aos trâmites legais do decreto e não corram o risco da nulidade deste em relação aos seus efeitos.

O CBMTO coordena as ações da força-tarefa, que tem como integrantes: Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas); Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação; Secretaria de Estado da Governadoria; Secretaria de Estado da Saúde (SES); Procuradoria-Geral do Estado (PGE); Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento; Agência de Fomento do Estado do Tocantins (Fomento); e Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins).

O governador Wanderlei Barbosa afirmou que garantir assistência às famílias vítimas das enchentes é um compromisso do Governo. “Criamos essa força-tarefa para amenizar os danos causados pelas chuvas e estamos prestando assistência aos impactados, à disposição da população”, reforçou o Governador.

Para o coordenador Estadual de Defesa Civil, comandante-geral do CBMTO e coordenador da força-tarefa, coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, o elevado volume pluviométrico ocorrido no Estado do Tocantins, no corrente mês, exige a adoção imediata de ações articuladas para assistirem à população direta e indiretamente afetada pelas chuvas e pelas cheias fluviais urbanas e rurais. “Por esse motivo, estamos concentrando nossas ações nos locais mais afetados, que é a parte norte do Estado. Duas ações estão sendo realizadas nesse momento, a de socorro, com equipes de bombeiros e defesas civis estadual e municipais; e a segunda assistencial, com a distribuição de cestas básicas”, afirmou o coronel Carlos Eduardo de Souza Farias.

Cestas básicas

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e com a parceria do Corpo de Bombeiros, iniciou, na terça-feira, 28, o envio de 1.000 cestas básicas para os municípios de Miracema, Rio dos Bois, Peixe e Paranã. Na quarta-feira, 29, foram destinadas outras 1.050 cestas para outros municípios atingidos.

Orientações

O CBMTO orienta ainda aos usuários de lagos e rios que evitem banhos em áreas alagadas, áreas de riscos e demais cursos d’água que ofereçam perigo à integridade física e à saúde.

Também recomenda aos condutores e pilotos de embarcações, para que sejam prudentes quanto ao uso de embarcações, tais como as voadeiras, motos aquáticas, lanchas, canoas, flutuantes e demais embarcações de menor porte, nessas áreas, por esse período. Em caso de necessidade de uso, sempre atentar para as regras de segurança emitidas pela Marinha do Brasil e as recomendações do Corpo de Bombeiros, dentre as quais o uso de coletes salva-vidas, que é vital para a segurança de todos.