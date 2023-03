FMA e ABREE vão realizar campanha de descarte correto de eletroeletrônicos e eletrodomésticos

A Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) irão realizar no próximo dia 18 uma campanha de coleta de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo, com o objetivo de conscientizar, incentivar e mobilizar a população local a respeito do descarte correto desses produtos. A ação acontecerá das 9 às 17 horas, na Feira do Aureny I e Feira da 304 Sul.

O descarte correto destes materiais é uma atitude ambientalmente correta e ainda pode ajudar a fortalecer a economia, segundo explicou a diretora de Meio Ambiente da FMA, Paula Raquel Barreto. De acordo com ela, poderão ser descartados desde fones de ouvidos a geladeiras que não estão funcionando mais ou estão obsoletos.

“Nossa orientação é que a pessoa que deseja descartar seus materiais de forma adequada deve reunir todos os produtos e levá-los em um dos dois pontos de coleta disponíveis. Em ambos os locais terá uma equipe formada por representantes da FMA e da ABREE para receber os recicláveis e tirar todas as dúvidas que eventualmente possam surgir”, explicou Paula.

Já a gerente de Relações Institucionais da ABREE, Helen Brito, avaliou que a realização das campanhas de arrecadação com foco na conscientização tem o potencial de diminuir a poluição. “Por isso, a ABREE disponibiliza, em parceria com as prefeituras, esse conjunto de ações e serviços para população, com o propósito de contribuir diretamente para a qualidade da saúde humana e ambiental”, ressaltou Helen Brito.

Como entidade gestora, a ABREE colabora no atendimento legal da destinação final adequada de 100% dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados pelos consumidores. Além disso, junto com seus parceiros, contabiliza quase 5 mil pontos de recebimento pelo Brasil, estando presente em quase 1,4 mil municípios.

No site da Associação, é possível encontrar os pontos de recebimento mais próximos, realizando uma busca por meio do CEP residencial. Além de disponibilizar uma lista completa de quais produtos podem ser descartados.

Exemplos de equipamentos pós-consumo que podem ser descartados

Celulares

Fone de ouvidos

Geladeiras

Baterias

Televisores

Secadores

Batedeiras

Fogões

Micro-ondas

Ferramentas

Equipamentos de informática

Rádios

Videogames e consoles