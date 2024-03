Fesp prepara Viver-SUS 2024 para recepcionar novos residentes de saúde

A equipe profissional da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) e os residentes veteranos estão se preparando para dar as boas-vindas aos 112 novos residentes do Plano Integrado de Residência em Saúde (Pirs). O 10º Encontro do Plano Integrado de Residências em Saúde ocorrerá nesta sexta-feira, 1º, às 8 horas, nas instalações do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), localizado na Avenida Teotônio Segurado, Quadra ACSU-SE 60 (602 Sul), ao lado da Estação de Integração Xambioá.

O objetivo do encontro é destacar a importância da Residência em Saúde para a qualidade dos serviços públicos de saúde em Palmas, proporcionando um ambiente de acolhimento para os profissionais residentes. A programação incluirá diversas atividades de integração e familiarização com a rede de Atenção à Saúde, além da apresentação das primeiras informações sobre o percurso formativo e a orientação das atividades a partir de março.

Durante a manhã, serão realizadas duas palestras: “Integração ensino-serviço-comunidade, Processos educacionais em saúde e Potencialidades da Residência em Saúde”, que será ministrada pela coordenadora-geral de Residências em Saúde do Ministério da Saúde (MS), Priscilla Azevedo Souza, e a palestra “A Perspectiva da Formação em Saúde para a Integralidade do Cuidado Individual e Coletivo”, com a professora da Universidade Ulbra Palmas e servidora da Secretaria Municipal da Saúde, mestre Ruth Bernardes Lima.

Além disso, a programação se estenderá nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de março com diversas atividades voltadas aos novos residentes.

Viver-SUS

O Projeto Vivências na realidade do SUS, o Viver-SUS, como o próprio nome sugere, é um evento criado pela Fesp, instituição responsável pela formação continuada dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela oferta de curso de pós-graduação na área de Saúde Pública. O Pirs atualmente é composto por programas de residência na área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional.

Texto: Fesp Palmas