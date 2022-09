Fé e devoção: Governador Wanderlei Barbosa celebra o dia de Nossa Senhora de Natividade, padroeira do Tocantins

Por Secom O Governador do Tocantins e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa, (Republicanos), encerrou o feriado desta quinta-feira, 08, com demonstração de fé e acompanhado de centenas de fiéis na tradicional missa de Nossa Senhora de Natividade, padroeira do Tocantins.

Natividade é o nome da cidade mais antiga do Tocantins e também onde a festa começou a ser celebrada no Estado. Por causa da data, as igrejas católicas de Natividade fazem novena, missas, batizados, festejos entre outras atividades.

O governador Wanderlei Barbosa reforçou que a fé e gratidão à Nossa Senhora de Natividade atrai centenas de fiéis.

“Eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui sempre. E hoje eu rogo a nossa senhora que abençoe todos os nativitanos e tocantinenses”, concluiu

História

A devoção na região começou em 1735 e já dura 187 anos. Mas foi no dia 15 de agosto de 1992, durante a Romaria do Bonfim que a santa foi oficialmente instituída como a padroeira do Tocantins, com a autorização do papa João Paulo II. Isso aconteceu após pedidos dos fiéis. Segundo a história cristã, o dia 8 de setembro é o dia em a mãe de Jesus nasceu. Por isso o dia de Nossa Senhora da Natividade significa o nascimento de Maria.

Programação em Natividade

Natividade conta com uma programação especial para o dia da padroeira do Tocantins. Os festejos em homenagem a Nossa Senhora de Natividade começaram ainda no dia 30 de agosto. São nove dias de adoração para completar a novena.