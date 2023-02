Estudantes medalhistas da Obmep têm até o dia 10 de março para se inscreverem no programa de Iniciação Científica

Os estudantes medalhistas, na 17ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), têm até o dia 10 de março para confirmar a inscrição no programa de Iniciação Científica em Matemática (PIC) 2023. No Tocantins, no ano passado, o Estado alcançou uma medalha de ouro, cinco de pratas e 63 de bronze.

O PIC é um programa que visa transmitir aos alunos conhecimentos em matemática básica e treiná-los no rigor da leitura e da escrita de soluções e resultados, nas técnicas, nos métodos e na independência do raciocínio analítico.

Os estudantes que fazem parte do PIC recebem uma bolsa de incentivo financeiro mensal concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a novidade é que, este ano, o valor da bolsa passou de R$ 100 para R$ 300.

Picme

Os estudantes que já concluíram o ensino médio podem se inscrever no programa de Iniciação Científica e Mestrado (Picme). Esse programa oferece aos universitários oportunidades de avançar nos estudos da Matemática durante a graduação e, neste caso, a bolsa de incentivo financeiro é de R$ 700 por mês.

Estudante ressalta a importância do PIC

A estudante Valéria Melissa Santos Borges, de 17 anos, aluna da 3ª série do ensino médio do Centro de Ensino Médio Tiradentes, em Palmas, é uma colecionadora de medalhas. A primeira veio quando ela estudava o 7° ano do ensino fundamental na Escola Municipal Crispim, em Taquaruçu, em 2018, e, daí em diante, não parou mais de participar das edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).

Valéria alcançou medalha de bronze em 2021 e 2022, atualmente faz parte do Programa de Iniciação Científica Júnior. “Participar do PIC me ajudou a desenvolver mais o raciocínio lógico e essa oportunidade me ajudou a abrir portas, porque conheci estudantes de vários lugares do Brasil e desenvolvemos uma ampliação do conhecimento para a vida”, explicou.

A aluna Valéria ficou muito feliz com a notícia do reajuste no valor das bolsas de incentivo financeiro e já está confirmando a sua inscrição para a edição 2023 do PIC.

Quem vê a estudante Valéria com a sua coleção de medalhas não imagina que ela já teve muitas dificuldades com a disciplina. E foi na dificuldade que o seu pai Istaney Teodório Borges aconselhou a filha que deveria dedicar mais tempo ao estudo da matemática para superar as deficiências de aprendizagem. E foi estudando mais que a aluna começou a ganhar premiações.

“Cada medalha que recebo fico feliz, porque significa superação e valorização. Eu nem imaginava que era capaz. A Obmep e o PIC representam um caminho de oportunidades e de aprendizagens para a vida”, contou Valéria.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate