estores da Educação alinham demandas e cronograma de matrículas para ano letivo 2024

Com foco em uma ação estratégica e de planejamento mais assertivo no atendimento da inserção dos alunos que buscam a rede municipal de ensino de Palmas, a equipe gestora da Secretaria Municipal da Educação (Semed) se reuniu na tarde da sexta-feira, 27, para estudar o quadro de disponibilidade de vagas de cada uma das 78 unidades educacionais da Capital, suas carências de recursos humanos, as demandas de estudantes e a lista de espera para vagas.

Com os dados disponíveis que mostram a realidade de cada uma das unidades de ensino da rede municipal de Palmas, o grupo pôde estudar intervenções para que a política educacional de atendimento às demandas aconteça de forma contínua e transparente.

Conforme o secretário da Educação, professor Fábio Chaves, a meta é assegurar o atendimento na unidade escolar mais próxima à residência do educando. “Com uma combinação de bom planejamento, execução e comunicação será possível que todas as partes interessadas, incluindo famílias, professores, alunos e gestão, possam pensar juntos, na implementação do Plano Político Pedagógico para 2024 com ações mais assertivas e metas bem definidas”, observou o secretário.

Também como pauta da reunião, os técnicos pontuaram sobre a necessidade de ampliar espaços sociais dentro das unidades, para as crianças criarem relações diversas entre si, e possam interagir melhor e se apropriarem dos novos espaços.

Outra reformulação acontecerá na ferramenta utilizada para a solicitação e cadastro da matrícula, sendo ele o Sistema Informatizado da Semed (SimPalmas), que trará para o próximo ano novidades para facilitar o acompanhamento pelas famílias e responsáveis pelo aluno.