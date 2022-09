Estado terá mais de 150 participantes no evento que começa nesta quarta, em Olinda, Pernambuco

Por Secom

As belezas do Jalapão e das Serras Gerais, a versatilidade de Palmas, a aventura e contemplação proporcionadas pela pesca esportiva e pela contemplação de aves nas regiões do Cantão, da Ilha do Bananal e da Capital. Estes serão os principais atrativos turísticos apresentados pelo Tocantins durante a 49ª ABAV Expo. O evento começa nesta quarta, 21, e segue até sexta, 23 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, na cidade de Olinda, Grande Recife.

Nesta edição, o Estado levará sua maior delegação, cerca de 150 pessoas, e ocupará um espaço de 90m2, em uma participação que promete ser histórica, graças à parceria entre poder público, instituições e iniciativa privada.

“Reunimos mais de 150 empresários de turismo, incluindo especialistas em pesca esportiva, operadores, hotéis, restaurantes, técnicos, jornalistas e artistas para mostrar o melhor do turismo no Tocantins”, comemora Rodolfo Ferreira, presidente da ABAV Tocantins, ao citar que esta será a maior participação do Estado no evento, resultado da parceria da entidade com diversas instituições, como Governo do Estado, Prefeitura de Palmas, Sebrae Tocantins, Fecomércio e associações.

“Temos confiança no sucesso do nosso Tocantins nesta edição da ABAV Expo, que é uma grande vitrine de divulgação do turismo”, comemora o secretário de Cultura e Turismo Hercy Filho, ressaltando que a equipe da Superintendência de Turismo estará presente, no atendimento ao público e também para realizar uma pesquisa de percepção dos visitantes da feira que passarem pelo estande tocantinense. Com patrocínio do Sebrae Nacional e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o evento é realizado pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav Nacional), que aguarda mais de 30 mil visitantes, 1.500 expositores e mais de mil agentes de viagens associados de todas as unidades da Federação. Abertura

A solenidade de abertura contará com a presença de autoridades governamentais de todo o país, a partir das 11 horas, no Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções. O desenlace oficial de fita da 49ª ABAV Expo será às 13 horas, na entrada oficial, no Pavilhão de Feiras.

A feira estará aberta ao público das 13 às 20 horas, com exposição de destinos nacionais e internacionais, companhias aéreas, armadoras, hotéis, parques temáticos, seguros viagem, operadores de turismo, agências de viagens, entre outros. A programação inclui cursos, palestras e estudos na Vila do Saber.