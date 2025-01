Estado orienta municípios sobre a realização das conferências municipais para a 6ª Conferência das Cidades

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional (Secihd), ressalta a importância da realização das conferências municipais, que deverão ser promovidas por cada município tocantinense até 30 de abril deste ano. A 6ª Conferência das Cidades terá como temática: “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”

A preparação para a etapa nacional segue um processo participativo e organizado, que inclui reuniões municipais e estaduais. Nesta etapa municipal, as comunidades têm a oportunidade de debater e propor soluções para questões urbanas de suas localidades. As propostas levantadas nesses encontros são levadas para os debates estaduais, que, por sua vez, contribuem para a pauta da Conferência Nacional.

Desde a primeira edição, em 2003, o Tocantins tem se destacado pela participação ativa nas discussões e pela formulação de propostas concretas voltadas ao aperfeiçoamento das políticas urbanas. “A participação do Estado do Tocantins nos debates sobre cidades tem sido um exemplo de compromisso com a melhoria da qualidade de vida urbana e com a construção de políticas públicas inclusivas, sustentáveis e alinhadas às necessidades da população”, destaca o secretário interino da Secihd, Wilson Souza.

Conferência Nacional

Desde 2003, o Ministério das Cidades organiza a Conferência Nacional das Cidades com o objetivo de promover políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida nas áreas urbanas do Brasil. Essas reuniões contam com gestores municipais, estaduais e representantes da sociedade civil para discutir temas como planejamento urbano, habitação, mobilidade, saneamento, meio ambiente, resiliência, inclusão digital, equidade de gênero e outros aspectos relacionados à vida nas cidades. A 6ª edição do evento ocorrerá no segundo semestre de 2025.

A Secihd fornece orientações sobre a realização das conferências municipais por meio do e-mail [email protected] e WhatsApp: 63-999857371.