Estado entrega títulos definitivos e informa sobre regularização fundiária

A 8ª Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins (Agrosudeste), voltada para cidadãos de todo o estado, dentre eles produtores rurais e empreendedores, ocorre entre os dias 10 a 13 de abril, em Almas, na região das Serras Gerais, e estima um público de mais de 18 mil pessoas, sendo o maior evento da região sudeste e o 2° maior do Tocantins. Desta forma, o Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), atua na entrega de títulos definitivos e realiza atendimentos com informações sobre regularização fundiária aos tocantinenses no local.

O presidente do Instituto de Terras, Robson Figueiredo, destaca que: “O Governo do Tocantins está focado em garantir que as relações de propriedade sejam seguras legalmente, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável e o bem-estar das famílias agrícolas, do produtor rural. Por isso, estamos presentes e atuantes na Feira, para entregar títulos definitivos que totalizam mais de 800 hectares, beneficiando produtoras e produtores da região sudeste e, além disso, conscientizar os cidadãos e sanando quaisquer dúvidas”, pontuou.

Atendimentos

“Estamos participando da Feira para sanar dúvidas. Atendemos proprietários, técnicos, advogados, todos que buscam informações sobre regularização fundiária. Como regularizar algum processo, pendências e informações necessárias são algumas das questões mais abordadas. Essas pessoas que moram próximo daqui da região aproveitam o evento para ter o acesso ao Instituto. Recebemos também alunos dos cursos de Zootecnia e Curso Técnico em Agropecuária, pois os estudantes também estão interessados em saber como funciona o Itertins, para futuramente, quem sabe, se habilitarem para se tornarem técnicos do Órgão”, sintetizou a analista Eliane de Oliveira Silva, profissional que está à frente das consultas no evento.

“Agradeço ao pessoal do Itertins pelo apoio, por me fazer chegar até o governador Wanderlei e, hoje, eu tô com meus documentos em mãos e me sinto honrada. Todos os meus irmãos: confiem em Deus, porque o bem chega a quem merece. Tudo deu certo, graças a Deus”, agradeceu Lídia Crisostomo de Castro Albuquerque. Ela é uma das pessoas que recebeu titulação definitiva de suas terras na Agrosudeste 2024.

Edição: Daniela Oliveira

Revisão Textual: Marynne Juliate