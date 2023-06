Escola Municipal Henrique Talone sedia projeto do Ministério Público sobre combate a violência escolar

Dialogar com pais, professores e demais servidores sobre a prevenção à violência e a promoção da cultura da paz nas escolas, foi a principal proposta do Ministério Público do Tocantins ao realizar uma reunião na noite desta quarta-feira, 14, na Escola Municipal Henrique Talone, localizada na Arse 24 (210 Sul). A Secretária Municipal da Educação, Professora Fátima de Sena, foi representada pela superintendente de gestão escolar, Suiane Costa.

“É uma noite especial para a rede municipal de ensino, participar de um projeto tão importante iniciado pelo Ministério Público do Tocantins (MP-TO). É um momento em que a família, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) e o poder público se unem para promover o melhor para nossas crianças, mais segurança”, registrou Suiane.

A superintende disse que a gestão municipal sempre buscou o diálogo, por meio dos diversos canais de comunicação, especialmente por se preocupar com a qualidade do ensino proposto na rede municipal. “Temos uma parceria unânime com todos os gestores escolares e estamos sempre em busca de promover o diálogo com uma comunicação integrada, com canais diretos com os pais e toda a comunidade escolar”, destacou a representante da Semed, que finalizou dizendo: “Somos todos responsáveis pela segurança de nossas crianças”.

Para a diretora da unidade escolar Henrique Talone, Luciana Malagó, é “uma honra a escola ter sido escolhida para sediar a primeira reunião do projeto”, disse, ressaltando que “temos uma grande preocupação em promover uma educação de qualidade e essa parceria com o Ministério Público é de suma importância”.

O encontro foi mediado pela professora Lilia Gama, da Escola Superior da Magistratura do Tocantins (Esmat – TJ-TO), que falou sobre a importância da educação dentro e fora da escola. “Violência na escola vai além de questões pontuais ou estruturais, a educação se apresenta como uma possível solução. A educação muda tudo”, evidenciou.

Projeto

A iniciativa faz parte do projeto do MP-TO intitulado ‘Combate à Violência e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas’, voltado à criação de um Comitê Gestor Estadual formado por diversos órgãos responsáveis por monitorar, avaliar e compilar dados sobre o tema em questão.

O promotor de Justiça Benedicto Guedes participou do evento e destacou a preocupação do órgão com o tema. “O Ministério Público já vem trabalhando essa questão há muito tempo. Precisamos ampliar essa discussão cada vez mais e envolver todos os poderes; executivo (educação, saúde e segurança pública), judiciário e também o legislativo”, disse Benedito Guedes.