Em São Félix do Tocantins, Governador Wanderlei Barbosa entrega reforma da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus

Por Thuanny Vieira / Edição: Caroline Spricigo | Governo do Tocantins

20/03/2022 – Publicado às 08:40

O Governador do Tocantins Wanderlei Barbosa, entregou na manhã deste sábado, 19, para os cidadãos de São Félix do Tocantins, a ampla reforma da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, cujo investimento foi de mais de R$ 1,1 milhão. A solenidade contou com a presença de autoridades, secretários de Estado e comunidade local.

O Governador Wanderlei Barbosa falou da satisfação de entregar mais uma reforma de obra escolar. “Quero falar da nossa satisfação de entregar uma escola melhor, que vai propiciar aos nossos alunos e a comunidades mais conforto, um ambiente salubre e isso não será só aqui em São Félix, mas também vamos entregar obras em todo o Estado. A educação tem recurso para isso, hoje já temos 36 escolas licitadas para receberem reformas esse ano”, ressaltou.

O Secretário Estadual de Educação, Fábio Vaz, destacou a importância da escola no interior sobretudo quando ela entrega um ambiente acolhedor. “A Escola Sagrado Coração de Jesus é o centro de São Félix, hoje temos 383 alunos do 4° ano ao Ensino Médio que terão condições melhores para estudar. Sabemos das dificuldades que vocês têm da estrada da Zona Rural e quando o aluno chega na escola ele tem que ter um ambiente mais acolhedor. É isso que o Governo do Estado vem fazendo, por meio de um tripé que é extremamente importante, e a valorização do servidor é um deles, que vai muito além da remuneração. Nós queremos uma educação motivada e firme, quando uma educação está consistente ela converte isso em aprendizado”, afirmou.

Sobre a infraestrutura nas unidades escolares, o secretário Fábio Vaz informou que os investimentos podem chegar a R$ 150 milhões. “Um outro ponto que eu quero destacar é a infraestrutura , em todos os lugares que o Governador passa, ele visita uma escola, porque ele sabe que é dentro da escola que passa a formação da população, é a escola que fará com que aquela comunidade tenha mudanças e transformações. Nós temos uma grande preocupação com a infraestrutura, hoje nós temos a satisfação de termos direcionado R$ 98 milhões em obras, e chegaremos a R$ 150 milhões destinados à infraestrutura e reforma das escolas em todo o Estado”, concluiu.

Comunidade Escolar

A unidade escolar atende 383 alunos do 4° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A estrutura é composta de oito salas de aula, quatro salas administrativa, uma sala dos professores, uma biblioteca, uma sala de informática, uma cantina, um depósito para alimentação escolar, dois depósitos, uma quadra poliesportiva.

A coordenadora pedagógica Lucélia Gomes de Faria realizou toda a sua formação educacional na Escola Coração Sagrado de Jesus e conta que antes a unidade tinha uma estrutura muito pequena e humilde, mas que hoje a realidade é totalmente diferente.

“Hoje graças ao nosso Governador Wanderlei Barbosa nós temos a oportunidade de ter uma escola maravilhosa, inclusive climatizada. Os alunos ficaram muito felizes de ter voltado da pandemia, depois desses dois anos sem aulas, e retornar em uma escola linda, colorida, com ar condicionado, quadros novos, carteiras novas foi muito benéfico para nós. Nessa região sofremos muito com essa questão da educação e ter um Governador que se empenha e ajuda na educação é maravilhoso”, completou a coordenadora pedagógica Lucélia Gomes de Faria.

A medalhista de bronze nacional das Olimpíadas da Matemática, Faina Thaemylly Ribeiro Bernardes, da 9° série, destaca que a aprendizagem avançou muito com a climatização das salas de aula.

“A climatização da sala foi a melhor coisa, porque aqui é bem quente mesmo e a gente passava muito calor e o ventilador fazia muito barulho e atrapalhava a nossa aula, e com tudo isso novo está tudo melhorando, estou estudando há um mês com essa nova estrutura e a nossa aprendizagem já decolou. É uma sensação muito boa ver a minha escola assim, porque desde bem pequenininha sempre estudei aqui e ver ela hoje desse jeito é tipo Uauuu!”, finalizou com empolgação Faina Thaemylly da 9° série.

Mateiros

O Governador Wanderlei Barbosa entregou mais duas reformas de escolas estaduais em Mateiros na região do Jalapão, sendo a Escola Estadual Estefânio Teles das Chagas, no centro, e a Escola Estadual Silvério Ribeiro Matos, localizada na comunidade quilombola do Mumbuca. Ao todo, 427 alunos são beneficiados com as reformas dessas duas unidades que garantiram salas climatizadas, móveis novos, além de adequações em toda a estrutura da escola.