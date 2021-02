Em reunião, Segurança Pública e Sinpol alinham retomada de julgamentos de processos sobre progressões de policiais civis

Com o objetivo de alinhar a retomada de processos que concedem garantias a policiais civis do estado do Tocantins, a Secretaria da Segurança Pública, representada pelo titular da Pasta, secretário Cristiano Sampaio, recebeu na manhã desta quarta-feira, 17, no gabinete da SSP-TO, a presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins (Sinpol), Suzi Francisca, e o diretor jurídico do Sinpol, Davi Domiciano.

A reunião alinhou objetivos comuns que visam dar celeridade e eficiência em processos relacionados às progressões funcionais. O secretário de segurança pública, Cristiano Sampaio, ressalta que foi criada em 6 de junho de 2020, por meio da Portaria CSPC nº 001, de 22 de junho de 2020, a Comissão Especial de Revisão Normativa do Conselho Superior da Polícia Civil. O Secretário informou que as conclusões da comissão estão sendo apreciadas pelo Conselho Superior da Polícia Civil para que, com o encerramento da vigência da lei nº 3.462 de 25 de abril de 2019, a tramitação dos processos possa ser retomada.

A presidente do Sinpol-TO, Suzi Francisca, destacou o empenho em conseguir todas as progressões dos Policiais Civis ainda este ano. Ela agradeceu ao secretário Cristiano Sampaio por se mostrar comprometido para a efetivação dessas progressões, entendendo o quanto é importante o policial civil se sentir valorizado.