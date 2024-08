Em plenária ao lado de Soares Filho, Antonio Andrade enaltece e fala da importância do incentivo à agricultura familiar

Com base na ausência de políticas públicas e pensando na importância do setor para o município, o deputado federal e candidato a prefeito de Porto Nacional, Antonio Andrade, participou de reunião plenária com pequenos agricultores, presidentes de associações das comunidades rurais e moradores do distrito de Luzimangues. Um momento importante onde os presentes tiveram a oportunidade de apresentar e pautar as suas demandas.

Na oportunidade, os pequenos agricultores ressaltaram a necessidade de melhorias nas vias de acesso na zona rural, a necessidade de escolas agrícolas, transporte público de qualidade e que contemple rotas em todas as regiões, pavimentação asfáltica, iluminação pública, segurança e mais incentivos para que os pequenos produtores possam desenvolver suas atividades.

Em sua fala, Antonio Andrade destacou; “As eleições tem um papel fundamental, pois a população tem a oportunidade de escolher pessoas realmente comprometidas em resolver os problemas que afligem a população em todas as áreas. Nosso plano de governo é um plano de inclusão e proteção social. Para elaborá-lo ouvimos as pessoas em suas regiões, e é esse planejamento que irá nortear nossas políticas públicas. Luzimangues merece ser tratada como cidade, e não como distrito”, finalizou.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade