Em Dueré, governador em exercício, Laurez Moreira, autoriza R$ 42 milhões para obras em rodovias do sul do Tocantins

Encerrando a agenda oficial em Dueré, o governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira, assinou nesta quarta-feira, 7, Ordens de Serviço para restauração de quase 100 km de trechos rodoviários com impacto positivo para população das cidades da região sul do Estado. Um dos trechos compreende 54,9 km da rodovia TO-337, na parte que liga Paranã a São Salvador. O outro trecho é da TO-070, que liga as cidades de Aliança do Tocantins e Dueré, onde serão recuperados 43,8km de rodovias.

“Estamos muito satisfeitos em realizar essas assinaturas que representam avanço para o Estado. Sou dessa região e sei o quanto essas obras representam para os moradores de Dueré e região, o governador Wanderlei Barbosa cumpriu o seu compromisso com os tocantinenses e segue trazendo restruturação nas estradas do nosso Estado”, afirmou o governador em exercício, Laurez Moreira.

No trecho de São Salvador a Paranã, serão investidos R$ 22,7 milhões. Já no que liga Paranã a Dueré, são R$ 19,3 milhões. As obras incluem serviços de substituição gradual do Tratamento Superficial Duplo (TSD) para o Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ).

“A nossa intenção é recuperar as rodovias de todo o Estado. Essas assinaturas representam um avanço para infraestrutura do Tocantins. Sabemos que a substituição gradual da malha asfáltica é uma das prioridades do governador Wanderlei Barbosa e estaremos realizando essas obras aqui no Sul, assim como no restante do Estado”, frisou o presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro

Reforma da Adapec

Criada em 2001, a sede da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) em Dueré passou por sua primeira reforma desde sua fundação. As melhorias estruturais realizadas incluíram a pintura das paredes, troca do piso, substituição das portas, reforma do banheiro, da fachada, além de correção das redes hídrica e elétrica, o que garante um funcionamento adequado dos sistemas internos.

A reestruturação da unidade da Adapec é uma parceria do Governo do Tocantins, por meio da Agência e do Fundo Privado de Defesa Agropecuária (Fundeagro), que destinaram R$ 104 mil. Além das reformas estruturais, a sede da Adapec em Dueré também foi equipada com três computadores, duas impressoras e três aparelhos de ar-condicionado.

O presidente da Agência, Paulo Lima, ressaltou a importância do investimento. “É um momento de muita alegria e trazemos aqui essa demanda concluída, que era uma reclamação dos nossos produtores rurais. O nosso trabalho é entregar o melhor serviço para os produtores, para a população e essa estrutura representa um momento histórico e muito especial para esta cidade e região”, pontuou.