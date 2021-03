Em dois dias de mobilização, Prefeitura de Palmas imuniza mais de 4,5 mil idosos

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) vacinou nesta sexta, 26, e sábado, 27, 4.528 idosos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para o grupo de pessoas a partir dos 70 anos de idade. A vacinação de sábado ocorreu em 15 pontos distribuídos por diversas regiões da cidade. Desta forma, a secretaria atingiu 68,39% da meta de imunização do público acima de 70 anos com a primeira dose.

O total de doses para atender 100% deste público em Palmas é 6.620. Na próxima terça-feira, 30, haverá novamente vacinação drive thru, das 8 às 17 horas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e Ginásio Ayrton Senna, para os idosos acima de 70 anos que não compareceram aos postos de vacinação neste sábado.

Vacinados

O aposentado João Martins de Sousa, 72 anos, se emocionou ao tomar a vacina, porque esperava ansiosamente por esse momento. “A gente tem ouvido choro, reclamação e dor das pessoas, mas agora essa vacina veio como uma esperança para nós. É Deus no céu e a vacina na terra”, completa.

O casal Guiomar Alves de Araújo, 73 anos, e Juvecina Francisco Ribeiro, 73 anos, afirmou que esse momento é único para eles e sua família, que estava apreensiva com a possibilidade dos idosos serem contaminados. “A gente esperou muito por isso. Mas vamos ficar felizes mesmo quando todo mundo tomar a vacina e tivermos, de vez, livres deste vírus”, comenta Juvecina.

Trabalho

A técnica de enfermagem Irenilde Alves do Nascimento, que imunizou centenas de idosos neste sábado, afirma que vivenciar esse momento, que transmite esperança e alento para as pessoas, fortalece o seu crescimento como ser humano. “Meu coração se alegra quando vemos o sorriso no rosto de cada pessoa que recebe a vacina. Em meio a tanto sofrimento, ter a chance de levar alegria através da vacina para as pessoas, não tem preço.”

Documento

Para receber a vacina, é necessário ter em mãos documento pessoal com foto, cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.