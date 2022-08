Em Colinas e Brasilândia, Governador Wanderlei Barbosa participa de festividades culturais e exalta eventos: “sintonia com o povo”

Por Assessoria

O governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) participou neste domingo, 28, de cavalgada no município de Brasilândia, e da 21ª edição da tradicional Festa do Boi no Rolete, na Apae de Colinas. Em sua fala, ele exaltou a importância das festividades culturais e beneficentes do Tocantins como momento de estar em sintonia com o povo.

“Estamos fazendo neste domingo uma agenda cultural, participando de cavalgadas e festividades em Colinas, Dois Irmãos e Brasilândia. É desse contato social que nós gostamos, de estar em sintonia com a população e participando desses eventos nas cidades. Eles são importantes para o Governo e para mim como pessoa, que gosto das nossas cavalgadas, das vaquejadas, dos rodeios, das festas do agronegócio e das manifestações culturais da nossa gente”, afirmou o Governador.

O prefeito de Brasilândia, Ricardo Dias, agradeceu a visita do Governador na cavalgada. “Mostra a simplicidade que ele tem, né? E é isso que nós precisamos, de um governador que seja municipalista e que venha conhecer o pessoal que está na ponta, que é o povo humilde”, afirmou.

Boi no Rolete em Colinas

Em Colinas, o Governador Wanderlei participou da tradicional festa do Boi no Rolete, evento beneficente realizado na Apae.

Uma das organizadoras do evento, a ex-prefeita de Colinas Maria Helena Defavari, falou da importância de Wanderlei prestigiar a festa. “Ele é o Governador, e se Deus quiser continuará sendo. A vinda dele é muito importante para nós. Aqui é uma festa que conta com todo um trabalho dos funcionários, dos alunos e que está sendo realizada há vinte e dois anos. Só temos que agradecer”, destacou.

O prefeito de Colinas, Dr. Kasarin, recepcionou o Governador no município e exaltou sua presença. “Mais uma vez, ele dá demonstração de carinho por Colinas. Gesto que ele tem mostrado de várias formas ao longo da sua Gestão”, afirmou.

União pelo Tocantins

Acompanharam o Governador Wanderlei na agenda em Brasilândia e Colinas o seu candidato a vice, Laurez Moreira (PDT), e a candidata ao Senado Professora Dorinha Seabra (UB).

Agenda em Dois Irmãos

Após participar dos eventos em Brasilândia e Colinas, o Governador seguiu para o município de Dois Irmãos, onde também participará de cavalgada que integra a programação da XX ExpoAgro.