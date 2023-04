Em Brasília, Secretaria de Estado da Mulher participa do Fórum Nacional de Organismos de Políticas Públicas para as Mulheres

A Secretaria de Estado da Mulher do Tocantins participa do Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres (OPM). O evento que teve início na quarta-feira, 12, termina nesta quinta-feira, 13, em Brasília (DF) e é um espaço de diálogo criado pelo Governo Federal, por meio do Ministério das Mulheres, com as gestoras estaduais e municipais.

Trata-se de um importante mecanismo de interlocução e reflexão sobre a implementação e a integração das políticas públicas voltadas às mulheres com os objetivos de garantir direitos e combater desigualdades, discriminações e todas as formas de violência, tendo como público-alvo as gestoras estaduais e municipais dos Organismos de Políticas para as Mulheres.

São objetivos do Fórum: contribuir com o fortalecimento dos organismos de políticas para as mulheres nos governos federal, estaduais e municipais, ampliando os níveis de articulação entre as esferas; estimular a criação de novos organismos de políticas para as mulheres nos municípios; e contribuir com a integração de políticas públicas para as mulheres em todos os níveis da gestão pública.

A secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa, ressaltou a importância desse debate para o Estado. “Para o Tocantins, é uma honra participar deste Fórum sobre a atuação política da mulher brasileira, nste momento tão importante da história, em que a mulher renasce com mais força, determinação para empoderar-se e conquistar o protagonismo do seu papel na sociedade, na família, nos negócios e na política”, frisou.

Para a superintendente da Mulher no Estado de Goiás, Mariana Gidrão, “nenhuma de nós é tão boa quanto todas nós juntas”, destacou.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, enfatizou que o evento traz esperança de dias melhores. “Sairemos daqui com as esperanças renovadas. Sei que o propósito de cada uma é, acima de qualquer a diferença partidária ou ideológica, unir forças para enfrentar a violência contra as mulheres e garantir condições dignas para que elas possam exercer suas potencialidades”, finalizou.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate