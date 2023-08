Em Araguaína, governador Wanderlei Barbosa participa da abertura da 32ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins

O Estádio Leôncio Miranda, o Mirandão, no município de Araguaína, foi palco da abertura oficial da 32ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets), nessa terça-feira, 8, com a participação do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. As competições iniciaram no dia 4 de agosto e seguem até segunda-feira, 13.

Os Jets é promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Grande incentivador do esporte no Estado, o governador Wanderlei Barbosa celebrou com os estudantes a realização de mais uma edição da competição estudantil. “O esporte transforma, a educação transforma e nós temos a obrigação de realizar eventos como esse. Desejo sucesso a todos que participam desses jogos. Fica meu agradecimento para professores, alunos, coordenadores e treinadores. Declaro aberta, oficialmente, a 32ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins”, completou o Governador.

Já o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, destacou a realização da abertura oficial em Araguaína como momento histórico para o Jets. “É a primeira vez na história que tiramos a abertura oficial da Capital, essa é a proposta do nosso governador Wanderlei Barbosa, envolver todo o Estado em nossas atividades. Parabenizo e agradeço a nossa comunidade escolar pela realização desse importante evento para o nosso esporte”, ressaltou o secretário.

Cerca de 3 mil estudantes participaram da solenidade de abertura, que contou com apresentações culturais, juramento dos atletas e técnicos e a passagem da tocha olímpica. Durante o evento, foram apresentadas as delegações de 13 municípios, sendo eles: Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Guaraí, Miracema, Palmas, Paraíso, Pedro Afonso, Porto Nacional, Arraias, Tocantinópolis e Gurupi.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha, celebrou a realização da edição dos Jets no norte do Estado. “Agora mostramos a nossa bela cidade para todo o Estado. Estamos aqui pela primeira vez e mostramos também que Araguaína tem estrutura para o esporte. Todo esse evento movimenta a região, aquece a economia, valoriza a nossa educação, nossos alunos e atletas. Essa é a proposta do desporto escolar do Governo do Tocantins, por meio das secretarias de Educação e Esportes”, afirmou o secretário.

Jets

Os Jogos Estudantis do Tocantins envolvem equipes estudantis de todo o Estado. Na etapa estadual, participaram 3.541 atletas e técnicos de 49 municípios. Quinze modalidades são disputadas: atletismo, badminton, ciclismo, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, wrestling, xadrez, basquetebol, handebol, futsal, voleibol e vôlei de praia.

As competições dos Jets são divididas em etapas municipais, regionais e estadual e, neste ano, contou com a participação de mais de 18 mil estudantes atletas. As fases municipais foram classificatórias para as regionais. A Seduc realizou 14 etapas regionais. Os vencedores se classificaram para a etapa estadual e os campeões garantem vagas nas competições nacionais.

A delegação de Tocantínia levou o time feminino de vôlei com alunas indígenas Xerente da Escola Estadual Wakomekwa, localizada na Aldeia Riozinho Kakumhu. A satisfação da Dayana Sidi Xerente, de 14 anos, é tanta que a distância entre os municípios não tirou, nem um pouco, o seu entusiasmo para os jogos. “Estou muito animada, treinamos, nos dedicamos e vamos entrar em quadra com tudo para garantir a vitória”, comentou a estudante que participa pela primeira vez dos Jets.

Já Kayllinne Vitória Costa, de 17 anos, estudante da Escola Estadual José Damascena Vasconcelos, em Miracema, já sentiu a adrenalina dos jogos. A adolescente já competiu na categoria de atletismo, 200 metros feminino, e faturou prata. “Estou muito feliz, a minha meta era 29 segundos, completei em 28, nunca tinha feito esse tempo”, comemorou a estudante. A treinadora Nara Barbosa é só orgulho e ressalta a importância dos Jets para a comunidade escolar. “Um evento como esse é motivo de muita celebração, o Governo do Tocantins está de parabéns. Eu treinei ela voluntariamente e fiz questão de acompanhá-la, estou muito orgulhosa e essa prata tem gostinho de ouro”, celebrou a professora de Educação Física.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate