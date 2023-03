Educação lança calendário esportivo 2023 e firma parceria com Comitê Paralímpico Brasileiro

publicado: 09/03/2023 19:11:00

atualizado: 09/03/2023 19:17:25

O calendário oficial das ações da Diretoria de Desporto Educacional da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), previstas para o ano de 2023 foi lançado oficialmente na tarde desta quinta-feira, 9. Durante o evento realizado no auditório do Palácio Araguaia, também foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Seduc.

Uma das novidades do cronograma de atividades esportivas é a distribuição dos eventos para outros municípios, oportunizando à cidade de Colinas sediar a abertura dos Jets e Parajets no dia 10 de abril, já as etapas estaduais acontecerão em Porto Nacional de 19 a 21 de maio e em Araguaína, de 20 a 30 de junho. A final da segunda edição do Dança Tocantins Tocantins será em Gurupi e está prevista para agosto. A final do Canta Tocantins, prevista para 5 de dezembro, deve acontecer em Araguatins e a final da segunda edição dos Jogos Escolares Indígenas está prevista para outubro, em Palmas.

Dentre as atividades promovidas pela Diretoria de Desporto da Seduc estão importantes pautas que mobilizam a comunidade escolar tocantinense, como os Jogos Estudantis do Estado do Tocantins (Jets), os Jogos Paradesportivos do Tocantins (Parajets), os Jogos Escolares Indígenas, o Canta Tocantins das Escolas Estaduais e o Dança Tocantins das Escolas Estaduais. Além dessa, outras parcerias foram firmadas para a realização de relevantes ações desportivas e paradesportivas como as Olimpíadas das Apaes e o Festival Paralímpico.

O evento contou com a presença do campeão paralímpico e mundial de atletismo, atual vice-presidente do CPB, Yohansson do Nascimento Ferreira e do coordenador do Programa de Educação Paralímpica do CPB, David Farias Costa. O objetivo da parceria é viabilizar a formação dos professores de educação física, através do curso “Movimento Paralímpico”, que será oferecido em formato EAD e de forma gratuita aos profissionais da rede.

O campeão paralímpico e mundial de atletismo, atual vice-presidente do CPB, Yohansson do Nascimento Ferreira, acredita no sucesso da parceria. “O esporte transformou a minha vida e mudou a minha história. Superei minha deficiência e representei o Brasil da melhor forma possível ao me tornar o melhor do mundo na minha categoria. Não tenho dúvidas de que essa importante união fortalece o movimento para que a sociedade não enxergue a deficiência, mas sim, o potencial da pessoa com deficiência.

Conforme o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, investir no esporte e ser parceiro do CPB é de grande relevância para o estado. “A Escola é um espaço de oportunizar, criar e integrar. O esporte proporciona uma conexão importante e auxilia no processo de aprendizagem. Além de valorizar o ser humano e agir como elemento transformador na vida dos estudantes atletas”.

Para a estudante e atleta do Colégio Militar Unidade I, Maria Flávia Fernandes Silva, de 14 anos, a prática do esporte melhorou sua qualidade de vida. “Comecei a competir há três anos e parei de sentir todas as dores que sentia. De modo geral minha saúde melhorou bastante e fiquei cada vez mais motivada a competir para conhecer lugares novos, como São Paulo e Brasília, capitais que amei conhecer”.

O professor de Educação Física da Escola Estadual de Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso, Flávio Marinho, destaca a motivação dos estudantes. “Fizemos uma seletiva com centenas de estudantes atletas, estamos desde o início do ano letivo treinando, e eles estão mobilizados e engajados, pois o sonho desses alunos é poder representar a escola e consequentemente o estado em competições nacionais.

Cronograma esportivo 2023

– 32º Jogos Estudantis do Tocantins – De abril a junho

– Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – 23 a 30 de abril

– 9º Jogos Paradesportivos do Tocantins – Maio

– 2º Jogos Escolares Indígenas do Tocantins – De agosto a outubro

– 2º Dança Tocantins das Escolas Estaduais – De maio a agosto

– 3º Canta Tocantins das Escolas Estaduais – De outubro a dezembro

– Jogos da Juventude – 1º a 16 de setembro

– Paralimpíadas Escolares – De novembro a dezembro

– Festival Paralímpico – Maio

– Jogos Escolares Brasileiros – Novembro

Edição: Luiz Melchiades