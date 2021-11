Durante festividades em Gurupi, governador Wanderlei Barbosa reitera apoio ao município considerado polo de educação e saúde para a região

Nas comemorações de 63 anos de Gurupi, o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, fez questão de reiterar o apoio do Governo ao município considerado polo de educação e saúde para a região Sul do Estado. Na manhã deste sábado, 13, o Governador, acompanhado da prefeita, Josi Nunes, participou da inauguração do novo prédio do Instituto de Previdência Social do Município Gurupi (Gurupi Prev) e visitou as futuras instalações do Parque da Cidadania.

“Nós sabemos o que Gurupi representa para o Tocantins: é um polo de educação e saúde para o Estado. Ser parceiro de Gurupi é uma obrigação de qualquer governador, levando em conta as necessidades da população com suas particularidades, e ressalto que a porta do meu gabinete sempre estará aberta para receber a prefeita, os vereadores e toda população de Gurupi”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, também reforçou a parceria com o Governo. “Nós estivemos recentemente discutindo alguns projetos importantes com o governador Wanderlei, principalmente na área da educação e tecnologia, e já temos alguns bons projetos que estavam em andamento com a antiga gestão, mas que o Governador nos garantiu que eles serão continuados”, destacou, referindo-se ao Centro de Desenvolvimento Regional (CDR) de Gurupi, para o qual solicitou o aporte de R$ 1 milhão ao Governo do Estado.

