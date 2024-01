Doze radares são verificados na Capital durante essa semana

Até a próxima sexta-feira 19 de janeiro, os técnicos de Instrumentos da Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), realizam a Verificação Anual em doze equipamentos de radares fixos, mistos e barreiras eletrônicas em Palmas.

A presidente da Metrologia Estadual, Grazielly Oliveira, informa que a verificação de radares “atende aos Regulamentos Técnicos Metrológicos do Inmetro, que determinam como obrigatória a verificação de radares de velocidade uma vez por ano ou todas as vezes que o equipamento passar por algum tipo de reparo, ou no caso dos novos equipamentos”, informa a gestora.

É importante destacar que para a ação da AEM, é necessário o isolamento do trânsito e que os motoristas devem estar atentos aos locais, haja vista que em média demora cerca de quarenta minutos a verificação de cada radar.

Procedimento de verificação

Aferir os radares é uma ação rotineira e faz parte do escopo de trabalho da Agência de Metrologia. Normalmente, é demandada pela concessionária responsável pela gestão do radar. O objetivo da ação é atestar a leitura dos medidores de velocidade para veículos automotores e verificar a conformidade com a velocidade permitida nas rodovias, bem como observar se a velocidade que os radares marcam dos veículos que estão passando por ele está correta e se estão de acordo com o verificado pelo Inmetro.

Para efetuar a Verificação Anual dos Radares (medidores de velocidade), um veículo oficial da AEM trafega na via averiguada e passa pelo equipamento instalado, em média cinco vezes. No caso dos equipamentos novos, na Verificação Inicial, um veículo da Agência passa pelo medidor de velocidade, em média dez vezes em cada radar. Neste processo, usa-se um aparelho, que é calibrado pelo Inmetro e, que ao passar pela barreira eletrônica, compara a velocidade fornecida pelo radar com a do veículo oficial da pasta.

De acordo com os dados encontrados na vistoria, com base nessa equiparação, o radar pode vir a ser aprovado ou reprovado. Quando ocorre a reprovação dos medidores de velocidade, eles não podem ser utilizados até que a empresa responsável realize as adequações necessárias.

Os radares de trânsito são aparelhos que monitoram o tráfego de veículos e identificam quando um deles circula acima do limite estabelecido para a via em questão. Para o funcionamento, devem ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos na resolução do Contran. “São demarcados com velocidades permitidas que são determinadas considerando a segurança do trânsito e dos motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas”, destaca a presidente Grazielly.

Serviço: radares que serão verificados em Palmas:

15 de Janeiro – Segunda-feira:

08h30 – Av. Teotônio Segurado c/ Av. LO 23 (Araguaia Motors) – Sentido Norte

09h30 – Av. Teotônio Segurado c/ Av. LO 23 (Araguaia Motors) – Sentido Sul

10h30 – Av. NS 01, Qd. 401Sul, faixa de pedestre (Hospital Unimed) – Sentido Norte

16 de Janeiro – Terça-feira:

08h30 – Av. NS 02, Qd. 404 Sul – Sentido Sul-Norte

09h30 – Av. NS 02, Qd. 402 Sul (Faculdade Itop) – Sentido Sul

17 de Janeiro – Quarta-feira:

08h30 – Av. Teotônio Segurado (500 mts ponte Rio Taquaruçu) – Sentido Sul e Norte

09h30 – Av. Teotônio Segurado com Av. I (Cruzamento acesso Aeroporto) – Sentido Sul

10h30 – Av. Teotônio Segurado, Taquari (850 mts Avenida A) – Sentido Sul e Norte

18 de Janeiro – Quinta-feira:

08h30 – Av. Teotônio Segurado com Av. LO 15 (Palmas Brasil) – Sentido Norte

09h30 – Av. Teotônio Segurado com Av. LO 15 (Palmas Brasil) – Sentido Sul

19 de Janeiro – Sexta-feira:

09h00 – Av. Tocantins com Rua Minas Gerais – Sentido Leste

10h00 – Av. Tocantins com Rua João Pessoa – Sentido Oeste