Dorinha pede investimentos para Educação e implantação da UFNT em mais três cidades

Em reunião com o Ministro da Educação Milton Ribeiro na manhã dessa quarta-feira, 9 de fevereiro, a deputada federal e presidente da Comissão de Educação da Câmara, Professora Dorinha (DEM/TO) reafirmou o seu compromisso com a Educação do Tocantins, momento em que pediu investimentos para área no valor total de quase R$ 26 milhões.

O montante é destinado para implantação da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), sendo que a parlamentar é responsável por assegurar emenda para construção dos campus de Xambioá, Colinas e Guaraí; Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Rede ColaborAÇÃO, Universidade Federal do Tocantins (UFT), além da implantação da UFNT nos municípios de Ananás, Augustinópolis e Colinas.

São recursos que, segundo a parlamentar, visam garantir o pleno funcionamento das Universidades e do IFTO, como conclusão de obras paralisadas, aquisição de equipamentos de informática; ampliação e estruturação de rede de internet, bem como curso de Educação Financeira para servidores públicos e de Libras para profissionais da Educação; além de investimento em Programa de Fortalecimento da Presença de Mulher em Espaços Públicos.

“Valorizar a Educação, por meio de investimentos nas Universidades e IFTO é assumir um compromisso com a população, que vê na Educação pontos fundamentais para a construção de uma nação soberana e democrática, voltada ao combate das desigualdades estruturais de toda ordem.

O Tocantins pode continuar contando comigo! Vamos juntos!”, destacou Dorinha. Em três mandatos, Dorinha destinou ao Tocantins mais de R$ 1 bilhão, sendo que para a Educação do Estado foram quase R$ 400 milhões, que contemplam Educação Básica, IFTO, UFT, UFNT (Ensino Superior).