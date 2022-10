Dorinha é a senadora com maior votação da história do Tocantins

Da Redação com informações do Cleber Toledo

A deputada federal Dorinha Seabra Rezende (União Brasil) foi eleita senadora neste domingo com 50,42% dos votos válidos, somando um total de 395.408 votos, a maior votação da história do Tocantins. Antes dela, o senador João Ribeiro, falecido em 2013, fez 375.090 em 2010. A atual titular da vaga, Kátia Abreu (Progressistas), ficou em segundo lugar com 18,50% (145.104 votos). Carlos Amastha (PSB) veio em seguida com 12,83% (100.649 votos) e Ataídes Oliveira (Pros) com 8,85% (69.420 votos).

Dorinha iniciou na vida pública como secretária estadual da Educação e está no seu terceiro mandato de deputada federal. O nome dela ganhou força para o Senado depois de Dorinha ter sido protagonista da elaboração, tramitação e aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização (Fundeb).

Inicialmente, muito ligada ao senador Eduardo Gomes (PL), ela era cotada para disputar a eleição ao lado do candidato a governador do PL, Ronaldo Dimas, inclusive, chegou a participar da festa de aniversário dos dois possíveis aliados em abril. E Kátia caminhava para ser o nome do Palácio.

Contudo, de um lado, Kátia, que era rejeitada pelos deputados, acabou perdendo a vaga de vez quando o filho, o senador Irajá (PSD), decidiu se aliar à pré-candidatura a governador de Osires Damaso (PSC).

Logo em seguida, Dorinha se reuniu com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) em Brasília e aliança foi anunciada.

A disputa entre ela e Kátia era bem acirrada em agosto, mas, a partir de setembro, Dorinha descolou e abriu a enorme vantagem confirmada neste domingo, quando Wanderlei intensificou o pedido de votos e mobilização em torno de sua candidata a senadora.

“Foi a vitória do povo do Tocantins, que escolheu a mudança no Senado, com um representante que esteja mais perto das pessoas. Agradeço a cada um dos quase 400 mil tocantinenses que confiaram em mim para representar o Tocantins no Senado Federal. Tenham a certeza que trabalharei muito por um Estado mais justo para todos”, disse Dorinha após o resultado.