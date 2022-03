DNA do Brasil: Programa já prepara equipes itinerantes de atendimento no Tocantins

Por Marcia Alves / Jornalista DRT/57 | Assessoria de Imprensa Idecace/TO

20/03/2022 – Publicado às 07:44

Para conhecer a realidade de cada município que será atendido pelo programa DNA do Brasil, o IDECACE – Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação já iniciou a programação de visitas técnicas em cada um dos municípios contemplados. Serão atendidos 46 mil alunos, entre 7 e 17 anos, em 63 cidades.

Durante as visitas técnicas as equipes itinerantes fizeram apresentação do programa para os parceiros e colaboradores locais, conheceram a infraestrutura física das escolas (onde serão feitas as coletas de dados das crianças) e o alinhamento do plano pedagógico com os profissionais responsáveis no município. Cada equipe multidisciplinar é formada por um Coordenador de Metodologia (com formação em Educação Física); Psicólogo, Assistente Social, Nutricionista, Dentista e Agentes Sociais.

A proposta do programa é embasada em métodos científicos para detectar talentos esportivos e identificar aptidões de crianças e adolescentes na rede pública de ensino. Ao serem identificados, esses futuros atletas ou profissionais, são treinados e acompanhados para alcançarem a melhor performance. O programa, referência no país, já revelou campeões mundiais como Kawan Figueiredo (Saltos Ornamentais) e Ana Luiza Dantas (Atletismo).

O idealizador do DNA Brasil e presidente do IDECACE, Wilson Cardoso, aposta nas parcerias locais para desenvolver e encaminhar as crianças “Nosso desafio é muito maior que criar um programa de inclusão social através do esporte, é envolver professores, gestores, família e revolucionar a educação. Para garantir esse sucesso as parcerias locais são fundamentais” avaliou o Gestor.

Evento de Lançamento

A programação do lançamento oficial do Programa no Tocantins tem início na manhã da próxima terça-feira, dia 22 de março, com o credenciamento dos participantes no Centro de Convenções Vicente de Paula Oliveira, localizado no kartódromo de Porto Nacional. Profissionais e colaboradores do DNA do Brasil nos 63 municípios beneficiados participarão de uma agenda de capacitações e orientações sobre o funcionamento pedagógico e operacional das atividades. Os convidados especiais, Jadel Gregório e Maurren Maggi, estarão apresentando a programação, que prevê também a assinatura de Acordos de Parcerias com entidades públicas, privadas e esportivas.

Presença de Bolsonaro

No período da tarde o evento tem sequência, a partir das 15h, com uma cerimônia especial que contará com a presença do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro, da Ministra Damares Alves e Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Prefeitos, entre outras autoridades tocantinenses.

O Projeto DNA do Brasil está sendo implantado no Tocantins com recursos de emendas parlamentares dos deputados federais Vicentinho Júnior, Professora Dorinha e Carlos Gaguim.