Dia dos Povos Indígenas: comunidades do Tocantins celebram investimentos na Educação

Nesta quarta-feira, 19, celebra-se em todo Brasil o Dia dos Povos Indígenas, e o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) tem dado atenção especial às escolas indígenas, com um planejamento estratégico para garantir a qualidade das estruturas das unidades escolares e, consequentemente, a melhoria da qualidade do ensino. São mais de R$10 milhões de investimento em obras.

A Secretaria da Educação atende 130 escolas indígenas, sendo 96 escolas criadas e 35 extensões, somando 5.966 estudantes, distribuídos em seis Diretorias Regionais de Educação (DREs), nos municípios de Gurupi, Paraíso do Tocantins, Miracema do Tocantins, Pedro Afonso, Araguaína e Tocantinópolis. Estão inseridos nessa estrutura de atendimento educacional os povos originários tocantinenses Apinajé, Javaé, Karajá, Karajá-Xambioá, Krahõ, Krahô-Kanela e Xerente.

O titular da Seduc, Fábio Vaz, destaca o trabalho que a Pasta tem desenvolvido, voltado para os povos indígenas do Tocantins. “Temos realizado um trabalho efetivo na melhoria dos espaços de ensino e aprendizagem. Das 96 escolas indígenas no Estado, 70 estão com obras em diferentes fases em 2023, 34 obras foram concluídas e 13 estão em processo de licitação.

Educação e desenvolvimento

Atualmente, as escolas indígenas tocantinenses atendem do 1° ao 9° ano do ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), contando com um efetivo de 453 professores indígenas e não indígenas.

O Governo do Tocantins ampliou o número de vagas para a Educação Indígena no concurso da Educação, que está em andamento, adicionando 78 vagas. Além das 142 para professor da educação básica foram criadas 25 para orientador educacional e 62 para coordenador pedagógico.

O secretário Fábio Vaz destacou que o certame também visa atender as especificidades das escolas indígenas do Tocantins. “O certame considera as especificidades socioculturais de cada povo, visto que ofertamos um ensino bilíngue e estamos ampliando o número de vagas para que profissionais cada vez mais qualificados possam atender os nossos estudantes indígenas. Essa ampliação também é fruto do diálogo com as lideranças que trouxeram algumas reivindicações nesse sentido”, ponderou.

O gerente da Educação Indígena da Seduc, Ercivaldo Damsokekwa Calixto Xerente, explica que desde 2008 não era realizado um concurso que atendesse a demanda de professores na educação indígena do Tocantins. “A efetivação desses professores garante a participação dos indígenas de forma efetiva no processo educacional dentro das aldeias, visto que a escola é criada especificamente para atender as demandas de estudantes indígenas onde estarão aprendendo sobre sua própria cultura”.

Jogos Escolares Indígenas do Tocantins

Para valorizar as manifestações esportivas dos povos indígenas, a Secretaria da Educação criou os Jogos Escolares Indígenas do Tocantins (JEITs). A primeira edição foi realizada em 2022, teve a adesão e envolvimento de todas as etnias do Estado. Os jogos são destinados a estudantes com idade entre 12 e 17 anos. As etapas regionais foram realizadas nas aldeias de cada um dos povos, e a fase Estadual foi realizada em Palmas.

De acordo com o gerente Ercivaldo Damsokekwa Calixto Xerente, os Jogos representam um feito histórico em prol dos povos indígenas do Tocantins. “Os Jogos Escolares Indígenas permitem uma troca de conhecimento das modalidades que fazem parte das comunidades, como luta corporal e corrida de tora. Isso é valorização da cultura indígena. E trazer essa prática para dentro da escola em forma de competição junto aos jovens é muito importante. Eles querem muito vivenciar isso. É emocionante ver a alegria e a satisfação dos jovens representando as suas escolas e os seus povos”, frisou.