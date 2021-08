Detran Tocantins promove leilão de 629 veículos na modalidade on-line em Palmas

O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) realizará, nos dias 17 e 18 de agosto, em Palmas, o leilão público de 629 lotes de motos e automóveis aptos para circulação. O edital do certame foi publicado na quinta-feira, 29, no Diário Oficial do Estado do Tocantins (DOE). As motocicletas e carros estão expostos no pátio da empresa Sancar Autocenter, localizado na Quadra 1.012 Sul, Alameda 5, em Palmas, e a visitação poderá ser feita das 8 às 18 horas, em dias úteis, a partir desta segunda-feira, 2.

O Leilão nº 004/2021 será realizado na modalidade on-line e os interessados precisam se cadastrar, até 48 horas antes do início do certame, no site da empresa concessionária www.sancarleiloes.com.br. Os lances devem ser feitos exclusivamente via internet e a transmissão das arrematações ocorrerá, a partir das 9 horas, nos dias do leilão, em tempo real, na plataforma remota.

A participação é vetada a servidores, ocupantes de cargos efetivos ou comissionados, lotados no Detran/TO, bem como estagiários e demais pessoas que possuam qualquer vínculo técnico, contábil, econômico ou trabalhista.

Os lances poderão ser ofertados antecipadamente após aprovação do cadastro via site www.sancarleiloes.com.br, a partir do preço mínimo de avaliação, estabelecido no anexo do edital, porém, somente será considerado vencedor o interessado que houver oferecido o maior lance pelo lote, conforme arrematação em tempo real nos dias do evento.

A presidente da comissão de leilões do Detran/TO, Cleidiane Veras, reitera que os lances podem ser realizados antecipadamente no site da empresa concessionária, porém, a arrematação deve ocorrer no momento do leilão. “O leiloeiro fará o certame lote a lote até o arremate pelo maior valor. Os leilões têm como ponto de partida os lances já realizados, mas poderão ser superados no momento do certame”, explica.

O vencedor deverá fazer o pagamento na integralidade do valor do lance, acrescido da taxa de comissão do leiloeiro e demais custas previstas, através de transferência, boleto ou depósito bancário, no prazo máximo de 24 horas, a contar do recebimento de e-mail de confirmação da arrematação, que será enviado após a homologação dos lances, com todas as informações necessárias.

De acordo com o presidente do Detran/TO, Cláudio Alex Vieira, essa modalidade atende plenamente o objetivo e o Governo do Tocantins vem proporcionar, mais uma vez, condições para que a população interessada possa adquirir um veículo em condições mais favoráveis. “Estamos realizando mais um grande leilão com veículos que atendem as necessidades das pessoas e, dessa forma, o Governo tem sido um grande parceiro da população tocantinense por meio do Detran”.

O Detran/TO já promoveu, neste ano, leilões de veículos em três municípios do Tocantins. O primeiro foi em Porto Nacional no mês de março,; o segundo, em Araguaína, em abril; e o terceiro, em Gurupi, em junho, todos na modalidade remota.