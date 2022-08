Deputado Valdemar Júnior inaugura Comitê Político em Palmas

Por Assessoria

Com as presenças confirmadas dos candidatos a governador Wanderlei Barbosa (REPUBLICANOS), seu vice Laurez Moreira (PDT), lideranças políticas e apoiadores, o deputado estadual e candidato à reeleição pela coligação “União pelo Tocantins”, Valdemar Júnior (REPUBLICANOS) inaugura nesta quinta-feira, dia 25, às 19h, seu Comitê Político em Palmas.

A inauguração do Comitê, que fica na 712 Sul, Alameda 07, Lote 24, marca um momento importante na campanha eleitoral do deputado estadual, sendo um ponto estratégico de apoio da campanha, onde se concentra toda a organização dos trabalhos, além da coordenação política.

Adesivaço

Antes da inauguração, às 17h, será realizado ao lado do Comitê de Palmas, o momento do adesivaço dos carros dos apoiadores, que vai contar com a participação do deputado estadual Valdemar Júnior.

Porto Nacional

Na sexta-feira, dia 26, será inaugurado também o Comitê Político de Porto Nacional, que é cidade natal de Valdemar Júnior. O espaço fica localizado na Rua Dr. Francisco Aires, n° 580, centro, próximo à Praça do Centenário.