Deputado Antonio Andrade oficializa emenda para compra de mamógrafo destinado ao Hospital Dom Orione

O Deputado Federal Antonio Andrade (Republicanos) recebeu nesta quarta-feira (21/02), em seu gabinete na Câmara Federal em Brasília, a diretoria do Hospital Dom Orione de Araguaína. O parlamentar anunciou em vídeo a destinação de uma emenda parlamentar para compra de um novo mamógrafo para a instituição.

O mamógrafo é um equipamento essencial para a realização de exames de imagem que auxiliam na detecção de tumores mamários. Com o novo equipamento, o Hospital Dom Orione poderá oferecer uma melhor qualidade de diagnóstico e tratamento para as mulheres da região do Bico do Papagaio, reduzindo os prazos de espera e aumentando a precisão nos resultados.

Antonio Andrade ressaltou a importância da destinação do recurso para a instituição. “Isso é uma forma da gente retribuir o belo trabalho que o hospital faz pelo nosso Estado. Esse mamógrafo vai trazer melhorias e tirar o sofrimento de muitas mulheres. Agradeço a Deus a oportunidade de ajudar toda a região norte do nosso Estado.”

A diretoria do Hospital Dom Orione demonstrou gratidão pela emenda parlamentar. “O deputado Toinho assumiu o compromisso da compra do mamógrafo de ultima geração. Ele prometeu e cumpriu. Estamos aqui para agradecer o deputado. Ele é um amigo do nosso hospital”, agradeceu o Padre Bruno Rodrigues, diretor presidente do Hospital.

A aquisição do mamógrafo é um marco importante para a saúde da região, uma vez que permitirá a ampliação da capacidade de atendimento do Hospital e o fortalecimento das ações de prevenção e combate ao câncer de mama. Também acompanhou a visita o Superintendente Executivo do hospital, Osvair Cunha.

Hospital Dom Orione

É o único hospital filantrópico do Estado do Tocantins, e atua de forma complementar no Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento vai desde consultas ambulatoriais a procedimentos de alta complexidade. Atualmente, o hospital conta com 239 leitos.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade