Data para pagamento do IPTU 2021 vence nesta terça-feira, 15

O contribuinte palmense tem até esta terça, 15, para pagar o Imposto Predial e Territorial (IPTU/2021) e aproveitar o desconto para pagamento à vista, para quitação em parcela única, ou optar por dividir. Porém, é importante ficar atento para a opção de parcelar o tributo, uma vez que serão cobrados de uma só vez as frações relativas aos meses de março, abril maio cujos vencimentos foram prorrogados e o mês de junho.

O carnê para quitação do imposto pode ser gerado no site da Prefeitura, no endereço http://iptu.palmas.to.gov.br/. O formulário para quitação também poderá ser solicitado em uma das três unidades do Resolve Palmas, na Avenida JK, Taquaralto ou Capim Dourado Shopping. Vale ainda lembrar que a Prefeitura de Palmas enviou os carnês de imóveis edificados no início do ano, para todos os endereços cadastrados.

O pagamento pode ser realizado em agências lotéricas ou nos bancos conveniados, inclusive pelo aplicativo dos mesmos. No boleto estão inclusos também as taxas de coleta de lixo e a contribuição para iluminação pública (Cosip).

Isentos

Neste ano, a Prefeitura de Palmas isentou 27.302 famílias do pagamento do IPTU/2021, benefício concedido automaticamente, no lançamento do imposto para os contribuintes que se encaixam no perfil de pessoas físicas, que sejam proprietárias de um único imóvel, exclusivamente residencial e cujo imposto não ultrapassa 50 Unidades Fiscais de Palmas (Ufips).

Calendário de parcelamento – IPTU 2021

Data-limite para parcela única: 15 de junho de 2021

Primeira, segunda terceira e quarta parcelas: 15 de abril de 2021

Quinta parcela: 15 de julho de 2021

Sexta parcela: 16 de agosto de 2021

Sétima parcela: 15 de setembro de 2021

Oitava parcela: 15 de outubro de 2021

Nona parcela: 15 de novembro de 2021

Décima parcela: 15 de dezembro de 2021