Curta Palmas disponibiliza novos projetos culturais em sua programação

A plataforma www.curtapalmas.com contará com novos produtos para o público a partir desta sexta-feira,14. A plataforma gratuita da Fundação Cultural de Palmas (FCP) reúne projetos de música, literatura, dança, audiovisual, oficinas, lives, cine debate, lançamento de filmes, artesanato, shows, mostras e cursos, sendo uma vitrine para os artistas e fazedores de cultura de Palmas e região.

Os novos produtos que passam a integrar a programação do Curta Palmas foram realizados com apoio da FCP, através dos editais do Programa Municipal de Incentivo e Apoio à Cultura (Promic), Palmas Curte Arte em Casa, Lei Aldir Blanc, projetos próprios da FCP, de artistas locais e do audiovisual tocantinense promovendo a circulação e difusão destes.

“O Curta Palmas é uma forma de valorizar a produção local, a nossa identidade e de todos aqueles que fazem cultura em Palmas, que estão produzindo ou já produziram um legado que pode ser apreciado pela população em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet”, explica o presidente da FCP, Giovanni Assis.

Nova Programação

14/01 – Longa metragem – Luiz Nunes – Um educador inesquecível, Antônio Souza;

15/01 – De baixo do pé: A saga do chambari palmense, Rafael Miranda e Acesso ao êxito, Imaginário Mundo;

16/01- Clássicos dos anos 80, Felix do Acordeon e Pixinguinha e Os Oito Batutas: uma viagem pelo mundo do choro, Associação Viva Música, 2021;

17/01- Como preparar um currículo e portfólio artístico, Carla S. Lisboa;

18/01- Podcast Papo com Pequi, Conceição de Maria Costa Almeida;

19/01- Oficina de contação de histórias com sombras, Giovana M. Kurovski;

20/01- Clássicos dos anos 80, Felix do Acordeon;

21/01 – Cine-debate: sessão documentário, Túlio de Melo e Stop Motion: uma técnica da sétima arte, Kelvy Fernando Silva Colombari;

Sinopses

Luiz Nunes – Um educador inesquecível, Antônio Souza,2021.

‘Luiz Nunes, um educador inesquecível’, leva os espectadores a um passeio pela educação no antigo norte de Goiás, nas décadas de 60, 70 e 80.

Para os que são daquele tempo, o conteúdo será fascinante, e talvez nostálgico; para os mais jovens, o filme traz a oportunidade para que possam conhecer como era feita a educação naqueles longínquos tempos.

De baixo do pé: A saga do chambari palmense, Rafael Miranda, 2021.

Um curta-metragem que busca retratar de forma simples, o marco cultural popular do cidadão palmense: o Chambari. Um prato democrático e saboroso, vendido a preços populares nas mais diversas regiões de Palmas.

Pixinguinha e Os Oito Batutas: uma viagem pelo mundo do choro, Associação Viva Música, 2021.

“Rosa”, “Os Oito Batutas”, “Chorei”, “Ele e Eu”, “Atencioso” e “Vou Vivendo” são algumas das canções eternizadas pelo Mestre do Choro, Pixinguinha. Em sua homenagem e para oferecer entretenimento com esses clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), a Associação Viva Música, por meio do grupo Reminiscências, formatou um repertório essencialmente baseado nessas canções – o show “Pixinguinha e Os Oito Batutas: Uma viagem pelo mundo do Choro.

Acesso ao êxito, Imaginário Mundo, 2021

Originalmente planejado para ser um show no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho (Palmas-TO), ‘Acesso ao Êxito’ foi adaptado para o formato live em razão da pandemia da Covid-19. No show, a banda faz um convite para imaginar um mundo, onde todas as feridas, anseios e receios serão abertas e tratadas, com a importância pessoal que cada um dá a elas.

Stop Motion: uma técnica da sétima arte, Kelvy Fernando Silva Colombari

Nesta animação, feita totalmente de forma manual e com efeitos práticos, conheceremos a história de um limão que ganha vida e interage com os objetos da casa.

Ao fim da apresentação, como complemento ao vídeo, será explicado alguns princípios da animação, bem como realizar a sua própria gravação com recursos que você tem em casa.

Oficina de contação de histórias com sombras, Giovana M. Kurovski

A oficina tem como objetivo orientar a construção de uma caixa de sombras para contação de histórias, de forma simplificada e com materiais acessíveis. O projeto ainda aborda a história e origem das duas modalidades.

Como preparar um currículo e portfólio artístico, Carla S. Lisboa

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos artistas em serem aprovados em editais, o projeto visa levar ao público alvo, técnicas e orientações na elaboração de projetos em editais e leis de incentivo, e da importância em se ter um bom currículo e portfólio.

Cine-debate: sessão documentário, Túlio de Melo

O Cine-Debate propõe levar ao público uma discussão sobre o filme ‘Performance do Real’, um documentário produzido pelo cineasta palmense Túlio de Melo e que já participou de diversos festivais de cinema, tanto em âmbito nacional quanto internacional.