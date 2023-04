Curso de ovos artesanais é realizado nos Cras de Palmas

O projeto ‘Força Mulher’, desenvolvido pelo Sebrae Tocantins, em parceria com a Prefeitura de Palmas e a Secretaria Estadual da Mulher, realiza de 3 a 6 de abril a capacitação ‘Páscoa Empreendedora’ nos sete Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da Capital. O objetivo é incentivar as mulheres palmenses a empreender e aumentar a renda familiar com a venda de ovos de chocolate.

“Além dos ovos, as mulheres também estão aprendendo a fabricar bombons artesanais que podem ser vendidos durante o ano inteiro”, explicou a diretora de Políticas Sociais para a Mulher, Cristiane Sousa, acrescentando que “o projeto Força Mulher tem transformado a vida de centenas de mulheres e suas famílias com a oferta de cursos em diversas áreas”.

Na capacitação ‘Páscoa Empreendedora’ foram disponibilizadas 20 vagas para cada um das unidades do Cras, totalizando 140 mulheres atendidas. Todas que concluírem o curso irão receber insumos e embalagens para iniciar a produção e venda dos ovos artesanais.

O Projeto

O ‘Força Mulher’ também conta com a atuação da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) e da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio) na formação profissional das participantes.

A metodologia utilizada no atendimento às participantes foi desenvolvida pelo Sebrae Tocantins e já atendeu mais de 2 mil mulheres em todo o estado.