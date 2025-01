Curso de formação para guardas metropolitanos avança para fase teórica e prática

A formação dos novos membros da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) foi retomada nesta segunda-feira, 13. As boas-vindas foram dadas pela Secretaria Municipal de Administração e Modernização (SMAM), com a presença do secretário Cleison Nunes, que destacou a importância do trabalho dos futuros guardas metropolitanos e reafirmou o compromisso da gestão municipal com a segurança da cidade. O curso de formação já está em seu terceiro módulo, com a atual fase focada no treinamento técnico e operacional.

Nas etapas iniciais, eles participaram de uma semana de ambientação, sendo apresentados à instituição, à rotina da profissão e aos requisitos emocionais e sociais necessários para o exercício da função. A formação também inclui treinamento prático, com aulas sobre procedimentos operacionais padrão e protocolos para diferentes tipos de ocorrências.

As próximas fases abordarão legislações específicas, com conteúdos direcionados à Guarda Metropolitana, segurança pública e processos administrativos. Ao final dessa etapa, iniciarão o estágio supervisionado, atuando nas ruas, fardados e acompanhados de supervisores, para vivenciar a rotina da profissão.

A coordenadora-adjunta, representando a GMP, Letícia Walker Bordin, também esteve presente e compartilhou das suas expectativas para essa fase: “Muitas vezes, vemos a profissão de guarda ou polícia sem saber o que realmente envolve: o treinamento, as habilidades sociais e emocionais necessárias. Essa é uma profissão de muita coragem, pois se colocar como alvo para defender desconhecidos não é para qualquer um. Por isso, essa formação é essencial para entender o trabalho e o que realmente buscam”, disse.

Formação Inicial Continuada

O curso de Formação Inicial Continuada (FIC) teve início em novembro de 2024, com a chamada ‘semana zero’, e segue com uma carga horária total de aproximadamente 910 horas, resultado do convênio entre a Prefeitura de Palmas, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) e a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto). A previsão é que a formação seja concluída entre o final de abril e o início de maio, com os novos guardas prontos para contribuir com a segurança e o bem-estar da população de Palmas.