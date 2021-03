Covid-19: Semus realiza mutirão de testagem na Feira Coberta do Jardim Taquari nesta quarta-feira, 03

Para identificar possíveis infectados do novo coronavírus (Covid-19) na Capital, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas realiza nesta quarta-feira, 03, um mutirão de testagem rápida na Feira Coberta do Jardim Taquari. A ação começa às 9 horas e segue até às 16 horas do mesmo dia. A estimativa é realizar 500 testagens durante a rotina.

A Semus explica que o objetivo é realizar a busca ativa de pessoas que estejam com o vírus para que possam iniciar o tratamento de possíveis sintomas e o isolamento domiciliar e, em consequência disso, evitar a transmissão da doença.

É a segunda vez que a Semus realiza um mutirão em feiras livres. A primeira ação ocorreu no início deste mês, na Feira da 304 Sul.

Testes

A Semus também informa que o teste para detectar a Covid-19 está disponível nas 34 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Palmas. Ao apresentar os sintomas da Covid-19, a pessoa deve procurar uma delas no horário de funcionamento das 7 às 19 horas de segunda a sexta-feira e agendar a realização do teste da Covid-19.

Nos finais de semana e feriados, o paciente pode procurar uma das quatro unidades sentinelas da Capital, que funcionam sábados, domingos e feriados. São elas: Arne 61 (503 Norte), localizada no Arno 61, Eugênio Pinheiro localizada no Aureny I, Taquari e Walter Pereira Morato localizada em Taquaruçu (essa última funciona 24 horas/dia).

A Secretaria Municipal da Saúde também oferece outros pontos de testes para comunidade de referência, são elas: Taquaruçu, Taquaruçu Grande (Warterly), Unidade da Arso 41 (403 Sul) e Unidade da Família da ASR-SE 75 (712 Sul).

Atendimento

Após o primeiro acolhimento na USF, o paciente será atendido por um profissional de saúde (enfermeiro ou médico) e, posteriormente, agendado o exame da Covid-19 para uma das unidades coletoras. Porém, se já estiver a partir do 8° dia de sintoma, o exame poderá ser realizado na própria USF no momento da consulta. Com o resultado entregue após 15 minutos de coleta do material.

Em outros casos, o agendamento do paciente é realizado de acordo com a data de início de sintomas declarados pela pessoa.

De acordo com a Atenção Primária/Semus, na Unidade de Saúde é realizada a avaliação do paciente com a identificação dos sintomas como febre, tosse, perda do olfato ou paladar, dificuldade respiratória, entre outros e a emissão do termo de isolamento pelo período preconizado.

Os exames para detecção da doença realizados no município são teste rápido e RT-PCR (Swab). Este último pode ser feito entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. No entanto, a partir do 8º dia, recomenda-se a realização do teste sorológico, através de punção capilar, feito em todas as Unidades de Saúde do Município.