CoronaVac é o imunizante a ser recebido pelo Tocantins neste sábado, 18

O Tocantins receberá na madrugada deste sábado, 18, mais 50.810 doses de vacinas da CoronaVac/Butantan, para ampliação da imunização da população, contra Covid-19. Com esta remessa, o Estado totaliza o recebimento de 121.360 doses de imunizantes de combate ao novo Coronavírus, somente esta semana – já foram entregues 60.550 da Pfizer e 10.000 da AstraZeneca.

Até o momento o Tocantins já recebeu 600.000 doses da Coronavac e a nova remessa será usada em primeiras e segundas doses (D1 e D2) para a população acima de 18 anos. “Estas entregas contínuas do Ministério da Saúde, tem nos ajudado a manter um bom ritmo de imunização e garantido a redução considerável no número de casos, internações e óbitos por Covid-19, aqui no Tocantins”, destacou o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Dr. Edgar Tollini.

As quedas apontadas pelo gestor podem ser observadas no último Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado pela SES, nesta sexta-feira, 17, o qual trouxe 253 novos casos confirmados, sendo 26 das últimas 24h e quatro novos óbitos. Atualmente, o Tocantins contabiliza 669.206 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 222.002 casos confirmados. Destes, 213.300 estão recuperados, 4.970 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 3.732 foram a óbito.