Começa a instalação de novos postes na pista de caminhada do Parque Cesamar

A escavação e instalação de novos postes de iluminação na pista do Parque Cesamar, em Palmas, está avançando. Cerca de 1.500 metros de pista já receberam novos postes e luminárias de diodo emissor de luz (LED). Desde a semana passada, estão sendo feitas intervenções no parque para modernização da infraestrutura de iluminação pública. A mudança consiste em trazer ao parque iluminação de LED com melhor eficiência que já existente no parque. As primeiras escavações e instalações se concentram na pista de caminhada, cujo perímetro em obras está sinalizado com placas e faixas de isolamento. Nesta sexta-feira, 20, somente o trecho onde estão sendo realizadas escavações está isolado (próximo à academia ao ar livre).

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) orienta que os frequentadores do parque respeitem o isolamento para prevenção de acidentes. Estão sendo abertos buracos de cerca de 1,20 metro para sustentação dos postes. Quando concluída esta etapa, serão realizadas escavações para troca de fiações e a retirada de postes antigos. Somente então as novas luminárias serão ligadas.

Ainda de acordo com a pasta, serão realizadas escavações para retirada de fiações, substituição de postes e luminárias. O projeto consiste na requalificação de toda infraestrutura de iluminação pública do Parque Cesamar, incluindo a pista de caminhada, a pista de skate, a pista de bicicross, estacionamentos, calçadas e áreas de jardim.

Conforme a Superintendência de Iluminação Pública, as luminárias convencionais serão trocadas por luminárias de diodo emissor de luz (LED). O investimento total é de R$ 1.099.999,97, executado pela empresa RH Engenharia Ltda., vencedora de licitação.

Segundo o projeto, serão trocados 126 postes e luminárias da pista de caminhada, 20 postes e luminárias do estacionamento, seis postes de 20 metros e 60 refletores das pistas de bicicross e de skate. Também serão instalados 35 novos refletores RGB para, iluminação de destaque do paisagismo e árvores.